Két nap alatt mintegy 450 betolakodó érte el Krétát

Két nap alatt mintegy 450 ember érte el Krétát, a turisták által kedvelt szigeten elhelyezett menedékkérők száma elérte az ezret, túlterhelve a helyi kapacitásokat - ismertette vasárnap az ERTnews görög közszolgálati rádió.

A menedékkérők a líbiai Tobrukból indultak el bárkákon.

A helyi hatóságok szerint a Hanía kikötőváros melletti Agia menekülttáborban, amelyet eredetileg rövid idejű tartózkodására terveztek, áldatlan állapotok uralkodnak. Földön kihelyezett matracok, elégtelen tisztálkodási lehetőségek és hiányzó légkondicionálás mellett bőrbetegségek terjedése jellemzi az összképet, ahogy arról a görög parti őrség szakszervezete beszámolt.

A dolgozói képviselet egyben a helyzet elmérgesedésének veszélyére figyelmeztet: egyre feszültebb a menedékkérők körében a hangulat, a helyzet "kicsúszott az ellenőrzés alól", és a személyzet túl van terhelve, jelenleg ugyanis egy alkalmazott jut nagyjából 100 emberre. Hozzátették, hogy az embereket sürgősen át kell szállítani a szárazföldre, mivel Krétán nincsenek megfelelő befogadótáborok.

Görögország július 9-től - ideiglenes hatállyal, három hónapra - felfüggesztette az Észak-Afrikából érkezők menedékkérelmeinek befogadását. Az újonnan érkezőket őrizetbe veszik és visszatoloncolják. Az elrettentésnek szánt intézkedést annak nyomán fogadták el, hogy több mint 7000 ember érte el az év eleje óta Kréta és Gávdosz szigetét, közülük 2642-en július első hetében érkeztek.

A görög parlament szeptember elején elfogadta azt a törvényt, amelynek értelmében kettőtől öt évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható az, aki illegálisan tartózkodik az ország területén, és önként nem hajlandó kiutazni.

