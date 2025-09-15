Külföld :: 2025. szeptember 15. 09:23 ::

"Nagyon hozzáértően" loptak szőlőt Németországban

Csaknem 8000 négyzetméteren tolvajok szüretelték le a szőlőt a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartomány egyik borvidékén - közölte a német rendőrség.

A tájékoztatás szerint a rizling és sauvignon blanc szőlőfajták nagy mennyiségének ellopásával a Worms melletti Gundheim település két borászatát érte több ezer eurós kár.

A rendőrség szerint az elkövetők "nagyon hozzáértően jártak el". "A lopott áru mennyiségéből kiindulva megállapítható, hogy egy nagy vagy több járművet is használtak" - tették hozzá.

A lopást a borászatok dolgozói fedezték fel, amikor éppen meg akarták kezdeni a szüretet. A bűncselekményt szeptember 6. és 14. között követhették el - derül ki a közleményből.

(MTI)