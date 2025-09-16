Külföld :: 2025. szeptember 16. 11:59 ::

Ausztrália: a közösségi médiának nem kell ellenőriznie minden egyes felhasználójának életkorát

A közösségi médiának nem kell ellenőriznie minden felhasználójának életkorát Ausztráliában, de mégis intézkednie kell a gyermekek hozzáférésének blokkolása érdekében - jelentették be kedden a canberrai hatóságok.

Ausztrália az internetes szabályozás terén úttörő szerepet játszik: parlamentje 2024 végén elfogadott egy törvényt, amely megtiltja a TikTok, X, Facebook és Instagram közösségi hálózatok használatát 16 év alattiak számára. A törvény azonban nem határozza meg az életkor-ellenőrzés módját.

"A platformoknak nem kell minden ausztrál korát ellenőrizniük ahhoz, hogy megfeleljenek a szabályoknak" - magyarázta kedden Julie Inman Grant online biztonsági biztos, elismerve, hogy nincs univerzális megoldás.

Anika Wells kommunikációs miniszter ésszerű lépésekről beszélt, amelyeket a technológiai óriásoknak kell megtenniük a túl fiatal felhasználók fiókjainak felismerése és deaktiválása érdekében.

"Nem tudjuk ellenőrizni az óceánt, de a cápákat igen" - fogalmazott képszerűen. A kormány iránymutatásai többszintű megközelítést javasolnak a hatékony felügyelet érdekében.

Így "a platformok kezelni tudják az internethasználók életkorának téves megállapításával vagy becslésével kapcsolatos kockázatokat" - fejtette ki Inman Grant.

Az online biztonsági bizottság akár 28 millió euró bírságot is kiszabhat a vállalatokra.

A szabályozó szerv több más előírást is előterjesztett, amelyek a következő hónapokban lépnek hatályba, és amelyek célja a gyermekek védelme az interneten található "törvényes, de szörnyű" tartalmaktól, különös tekintettel a pornográfiára és a célzott üzeneteket küldő csevegőrobotokra.

Ezen a héten a Roblox videojáték-platform vállalta, hogy ellenőrzi felhasználói életkorát a gyermekek lehetséges ragadozóktól való védelme érdekében, és kötelezettséget vállalt arra, hogy 2025 végéig további intézkedéseket is tesz.

(MTI)