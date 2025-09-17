Külföld :: 2025. szeptember 17. 12:48 ::

"Erkölcstelenség-megelőzés": betiltották a vezetékes internetet egy afganisztáni tartományban

Betiltották a vezetékes internetet az észak-afganisztáni Balkh tartományban az "erkölcstelenség megelőzése" érdekében - közölte kedden a tartományi vezetés szóvivője.

A rendeletet Hibatullah Ahundzada, a tálibok legfelsőbb vezetője adta ki. A tilalom minden felhasználót érint: kormányzati hivatalokat, cégeket, intézményeket és a lakosságot is.

"Ezt az intézkedést az erkölcstelenség megelőzése érdekében hozták, és egy hazai megoldást fognak kialakítani a szükségletek kielégítésére" - nyilatkozta a tartományi szóvivő, részleteket azonban nem árult el arról, miért éppen itt vezették be a tilalmat, illetve hogy kiterjeszthetik-e más régiókra is. A tartományban a mobilinternet továbbra is működik, de az lassú és drága.

Egy helyi lakos az AP hírügynökségnek elmondta: a családjában eddig hatan használták a wifit, mivel a munkájához nélkülözhetetlen a gyors kapcsolat. Ha ez a tilalom folytatódik, sok üzlet fog kárt szenvedni, hiszen a külföldi partnerekkel az interneten keresztül üzletelnek, és így tartják fenn a kapcsolatot - mutatott rá, hozzátéve, hogy szükség esetén kénytelen lesz elköltözni a tartományi székhelyről.

Afganisztánban korábban is előfordult, hogy a hatóságok biztonsági okokból felfüggesztették a mobilszolgáltatást, elsősorban vallási ünnepek idején, hogy megakadályozzák a robbantásos merényleteket.

(MTI)