Rontotta a német gazdaság növekedési előrejelzését az IW gazdaságkutató intézet

Stagnálásra rontotta a kölni IW gazdaságkutató intézet idei német GDP-növekedési előrejelzését az őszi prognózisában a Rheinische Post lap szerdai jelentése szerint.

A német gazdaság továbbra is stagnál: a munkaadói képviselethez közeli IW (Institut der deutschen Wirtschaft) gazdaságkutató intézet még nem publikált őszi előrejelzésében csak stagnálást, nulla növekedést vár az idén az előző évhez képest, 0,2 százalékponttal lefelé korrigálva ezzel a tavaszi prognózisát.

A következő évben, 2026-ban három évnyi recesszió és stagnálás után viszont már megindulhat a német gazdaság fellendülése: a kölni IW egy százalékos GDP-növekedést jósol.

Az IW gazdasági vezetője, Michael Grömling szerint a vállalatok 2026-ban a szövetségi kormány ösztönző intézkedéseinek köszönhetően és a nehéz geopolitikai helyzetben kialakult külkereskedelmi feltételekhez igazodva már növelni fogják beruházásaikat.

Az intézet legfrissebb prognózisával pesszimistább, mint más gazdasági kutatóintézetek. A müncheni ifo intézet nemrégiben még 0,2 százalékos növekedést jósolt erre az évre és 1,3 százalékosat a következő évre. A szövetségi kormány tavaszi előrejelzésében azonban már hasonlóan óvatos volt, mint most az IW: szintén nulla növekedéssel számol erre az évre és 1,0 százalékkal 2026-ra.

"Két év recesszió után a német gazdaság 2025-ben csak egy helyben topog. A bruttó hazai termék és a foglalkoztatottak száma az előző évi szinten stagnál" - írja a Rheinsche Post az IW még meg nem jelent, de a lap szerkesztősége által megtekintett legfrissebb prognózisára hivatkozva.

"A német külkereskedelem továbbra is nehéz helyzetben van, mert a geopolitikai zavarok és az USA konfrontatív külkereskedelmi politikája terheli meg a világkereskedelmet." A dokumentum szerint a fogyasztás a "normális" infláció ellenére, de a visszafogott foglalkoztatási kilátások miatt a potenciálja alatt marad. A beruházások "a sokféle bizonytalanság miatt óvatos módban" maradnak. "2026-ra tartós javulás várható, de a jó egy százalékos növekedés nem jelent valódi fellendülést" - állítja a kölni gazdaságkutató intézet.

A gazdaságkutató intézetek az elmúlt pár évben prognózisaikban folyamatosan mindig a következő évre halasztották a fellendülés megindulását. Most is ez a helyzet. Az IW szerint "2026-ban várhatóan javulni fog a helyzet, mert a vállalatoknak egyszerűen muszáj lesz beruházniuk". A kormánykoalíció nemrégiben elindított egy "növekedésösztönző" programot, amely kedvezőbb amortizációs feltételeket biztosít a vállalatok számára.

Az előrejelzés szerint a lakossági fogyasztás továbbra sem járul hozzá a fellendüléshez. "Az infláció normalizálódása és a jövedelemnövekedés révén rendelkezésre álló potenciál továbbra sem érvényesül. A gazdasági jövővel és a munkahelyekkel kapcsolatos aggodalmak gátolják a fogyasztás jelentős fellendülését" - írja az IW.

A foglalkoztatási szint meglepően stabil marad, magas szinten. Éves átlagban az idén a gazdasági szakértők az előző évhez hasonlóan közel 46 milliós alkalmazotti számra számítanak. "Ez a szint várhatóan a következő évben is megmarad."

Ugyanakkor változások várhatók a munkaerőpiacon: míg a feldolgozóiparban és a munkaerő-kölcsönzésben 2025 első félévében már 96 ezer társadalombiztosítási kötelezettség alá tartozó munkahely szűnt meg, a közszolgáltatási és szociális szolgáltatási szektorban 103 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. "A regisztrált munkanélküliek száma 2025-ben a várakozásoknak megfelelően átlagosan 2,955 millióra emelkedik, ami 6,3 százalékos munkanélküliségi rátának felel meg" - áll a prognózisban.

(MTI)