Navalnij özvegye szerint külföldi vizsgálatok kimutatták, hogy a férjét megmérgezték

Az oroszországi börtönben meghalt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikustól származó biológiai mintákon végzett külföldi laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy megmérgezték - hozta nyilvánosságra szerdán emigrációban élő felesége, Julija Navalnaja.

Navalnij 47 évesen, váratlanul vesztette életét 2024. február 16-án Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben található sarkvidéki büntetőtelepen, ahol 19 éves büntetését töltötte. Özvegye a haláláért az orosz vezetést tette felelőssé. A Kreml viszont váltig tagadja, hogy az orosz államnak vagy Vlagyimir Putyin elnöknek bármi köze lett volna az ellenzéki politikus halálához. Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) annyit közölt, hogy a politikus egy séta után hirtelen rosszul lett, eszméletét vesztette és meghalt.

Navalnaja az X-en és a Youtube-on közzétett videójában elmondta, hogy 2024-ben néhai férjétől vett biológiai mintákat csempésztek külföldre, és két laboratórium is megvizsgálta azokat. "Két különböző ország laboratóriumai végeztek vizsgálatokat. Ezek a laboratóriumok egymástól függetlenül arra a következtetésre jutottak, hogy Alekszejt megmérgezték. Ezek az eredmények közérdekűek, és nyilvánosságra kell hozni őket. Mindannyian megérdemeljük, hogy megtudjuk az igazságot" - hangsúlyozta Navalnij özvegye. Felszólította a laboratóriumokat, hogy hozzák nyilvánosságra a megállapításaikat. Azt nem árulta el, hogy mely intézményekről van szó, és azok milyen mérget találtak.

"Azt állítom, hogy Vlagyimir Putyin felelős a férjem, Alekszej Navalnij meggyilkolásáért. Vádolom az orosz titkosszolgálatokat tiltott vegyi és biológiai fegyverek kifejlesztésével. Követelem azoktól a laboratóriumoktól, amelyek a vizsgálatokat végezték, hogy hozzák nyilvánosságra az eredményeket. Hagyjátok abba Putyin kímélgetését valamilyen felsőbb megfontolások miatt! Nem fogjátok tudni kiengesztelni. Amíg ti hallgattok, ő nem áll meg" - figyelmeztetett Navalnaja.

(MTI)