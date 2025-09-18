Külföld, Extra :: 2025. szeptember 18. 12:45 ::

Macron "tudományos jellegű" bizonyítékokkal fogja győzködni a bíróságot arról, hogy a felesége nem férfi

Tudományos és fotós bizonyítékokat tervez bemutatni a Macron házaspár a Candace Owens amerikai influenszer ellen indított rágalmazási perben: Macronék azt akarják bizonyítani a delaware-i bíróság előtt, hogy Brigitte Macron a róla terjesztett állításokkal szemben nő, írja a Telex.



Fotó: Getty Images

A házaspár ügyvédje a BBC-nek azt mondta, Brigitte Macront rendkívül felkavarták a vádak, és a francia elnököt is megviselte az ügy. Tom Clare szerint „tudományos jellegű szakértői tanúvallomások fognak napvilágra kerülni” – bár azt nem árulta el, hogy mindez pontosan mit takar, azt mondta, hogy a házaspár készen áll arra, hogy „általánosan és konkrétan” is bizonyítsa, hogy csupán álhírekről van szó. Bizonyítékként szolgálhatnak majd például a Brigitte Macron terhességekor készült fotók, az ügyvéd szerint ezeket is készek bemutatni a bíróság előtt.

Candace Owens, Donald Trump egyik kedvenc influenszere a podcastjában és a közösségi oldalain is rendszeresen hangoztatta a francia elnök feleségével kapcsolatos vádakat. 2024 márciusában azt mondta, hajlandó kockára tenni az egész karrierjét is, annyira hisz abban, hogy Brigitte Macron valójában férfi.

Owens ügyvédei a Macron házaspár júliusi keresetére elutasítási indítvánnyal válaszoltak: ebben azzal érveltek hogy az ügyet nem Delaware-ben kellett volna benyújtani, mivel az nem kapcsolódik az ő vállalkozásaihoz, amelyek az államban vannak bejegyezve. Owens egyébként korábban kijelentette, hogy hisz abban, amit mond, és hogy „nincs amerikaiabb dolog” a szólásszabadságnál.

Már Owens állításai előtt is, évek óta kering az elmélet, miszerint a 68 éves Brigitte Macron annak idején férfiként született, Jean-Michel Trogneux néven, majd később váltott nemet és nevet. Terjesztői szerint a francia elit óriási összeesküvéssel leplezi ezt a tényt, ahogy azt is, hogy a Première Dame állítólag pedofil. Macronék már korábban is próbáltak fellépni az állítások terjedése ellen, két nő ellen pert is indítottak Franciaországban, ebben 2022-ben volt az első meghallgatás. Őket végül tavaly szeptemberben találta bűnösnek egy francia bíróság, de nemrég kiderült, hogy az alperesek sikeresen fellebbeztek a döntés ellen.

