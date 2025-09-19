Külföld :: 2025. szeptember 19. 23:53 ::

A tálibok szabadon engedtek egy hónapok óta fogságban tartott idős brit házaspárt

Az Afganisztánban hatalmon lévő tálibok szabadon engedték pénteken azt az idős brit házaspárt, amelynek tagjait hét hónap óta őrizetben tartották; diplomáciai források szerint a lépés része a kabuli vezetés nemzetközi elismerésre szóló törekvésnek. A hírt a brit külügyminisztérium megerősítette.

A tájékoztatás szerint a 80 éves Peter Reynolds és 75 éves felesége, Barbara már el is hagyták az országot.

A brit külügyminisztérium üdvözölte a házaspár kiszabadulását. Hamish Falconer, a tárca közel-keleti, pakisztáni és afganisztáni ügyekért felelős államtitkára pedig közleményében aláhúzta, hogy a londoni kormány kezdettől fogva fáradozott a házaspár szabadságának elérésén, valamint köszönetet mondott Katarnak azért, hogy közvetített az ügyben.

A házaspár 18 éve élt Afganisztánban, Bámiján tartományban vezettek egy oktatási és szakképző intézetet, és a tálibok 2021-es újbóli hatalomra kerülése után is úgy döntöttek, hogy maradnak az országban.

Őrizetbe vételük óta - amelynek okát egyébként a tálibok azóta sem közölték - az Egyesült Királyságban élő rokonaik többször szót emeltek elengedésük mellett, és arról is beszámoltak, hogy Reynoldsékkal a fogságban rosszul bánnak. Bár Kabul ezt tagadta, őrizetbe vételük után nem sokkal, idén júliusban az ENSZ emberi jogi szakértői is felhívták a figyelmet arra, hogy a házaspár mentális és fizikai állapota rohamosan romlik, és fennáll annak a veszélye, hogy ez visszafordíthatatlan.

(MTI)