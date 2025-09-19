Izrael kulturális minisztere, Miki Zohar bejelentette, hogy beszüntetik az ország nemzeti filmdíjának, az Ophirsnek finanszírozását, miután egy 12 éves palesztin kisfiúról szóló film, a The Sea nyerte el a legjobb filmnek járó díjat – írja a Guardian nyomán a 24.
X-en közzétett nyilatkozatában Zohar így fogalmazott:
A 2026-os költségvetéstől kezdve ezt a szánalmas ünnepséget többé nem fogják adófizetői pénzből finanszírozni. Az én felügyeletem alatt az izraeli állampolgárok nem fognak a zsebükből fizetni egy olyan ünnepséget, amely arcul köpi hősi katonáinkat.
Hogy fenyegetéseit mennyire tudja majd beváltani (vagyis hogy a kulturális minisztériumnak van-e joghatósága a díjak finanszírozásának visszavonására), azt egyelőre még vizsgálják.
A The Sea című film a díj elnyerésével automatikusan Izrael Oscar-jelöltjévé vált a legjobb nemzetközi film kategóriában. Shai Carmeli-Pollak írta és rendezte, főszereplője Muhammad Gazawi, aki Khaledot, egy palesztin kisfiút alakít, aki egy iskolai kiránduláson Tel-Avivba utazna, hogy életében először lásson tengerpartot, a határon azonban nem engedik be. Khaled ezután veszélyes utazásra indul, hogy bejusson az országba. A 13 éves Gazawi elnyerte a legjobb színésznek járó Ophir-díjat, a film másik fontos szereplője, Khalifa Natour pedig a legjobb mellékszereplő díját.
Zohar már korábban is szembeszállt Izrael filmiparával: februárban törvényjavaslatot terjesztett elő a filmfinanszírozás reformjáról, amely szerint a kormányzati pénzeket a kereskedelmi szempontból sikeres produkcióknak kellene juttatni, és kijelentette, hogy az Oscar-díjas Nincs más föld (No Other Land) című dokumentumfilm „szabotázs Izrael állam ellen”.
A Nincs más föld egyik palesztin társrendezője, Basel Adra nemrég arról számolt be, hogy izraeli telepesek támadtak a ciszjordániai otthonára, és megsebesítették két testvérét és egy unokatestvérét.
A film másik palesztin rendezőjét, Hamdan Ballalt márciusban megverték, majd letartóztatták.