A kulturális miniszter Izrael filmes díját is kiirtaná, miután egy palesztin fiúról szóló alkotás nyerte el

Izrael kulturális minisztere, Miki Zohar bejelentette, hogy beszüntetik az ország nemzeti filmdíjának, az Ophirsnek finanszírozását, miután egy 12 éves palesztin kisfiúról szóló film, a The Sea nyerte el a legjobb filmnek járó díjat – írja a Guardian nyomán a 24.



Muhammad Gazawi (Khaled) a filmben (forrás: Jeruzsálemi Filmfesztivál)

X-en közzétett nyilatkozatában Zohar így fogalmazott:

A 2026-os költségvetéstől kezdve ezt a szánalmas ünnepséget többé nem fogják adófizetői pénzből finanszírozni. Az én felügyeletem alatt az izraeli állampolgárok nem fognak a zsebükből fizetni egy olyan ünnepséget, amely arcul köpi hősi katonáinkat.

Hogy fenyegetéseit mennyire tudja majd beváltani (vagyis hogy a kulturális minisztériumnak van-e joghatósága a díjak finanszírozásának visszavonására), azt egyelőre még vizsgálják.

A The Sea című film a díj elnyerésével automatikusan Izrael Oscar-jelöltjévé vált a legjobb nemzetközi film kategóriában. Shai Carmeli-Pollak írta és rendezte, főszereplője Muhammad Gazawi, aki Khaledot, egy palesztin kisfiút alakít, aki egy iskolai kiránduláson Tel-Avivba utazna, hogy életében először lásson tengerpartot, a határon azonban nem engedik be. Khaled ezután veszélyes utazásra indul, hogy bejusson az országba. A 13 éves Gazawi elnyerte a legjobb színésznek járó Ophir-díjat, a film másik fontos szereplője, Khalifa Natour pedig a legjobb mellékszereplő díját.

Zohar már korábban is szembeszállt Izrael filmiparával: februárban törvényjavaslatot terjesztett elő a filmfinanszírozás reformjáról, amely szerint a kormányzati pénzeket a kereskedelmi szempontból sikeres produkcióknak kellene juttatni, és kijelentette, hogy az Oscar-díjas Nincs más föld (No Other Land) című dokumentumfilm „szabotázs Izrael állam ellen”.

A Nincs más föld egyik palesztin társrendezője, Basel Adra nemrég arról számolt be, hogy izraeli telepesek támadtak a ciszjordániai otthonára, és megsebesítették két testvérét és egy unokatestvérét.

A film másik palesztin rendezőjét, Hamdan Ballalt márciusban megverték, majd letartóztatták.