Moszkva: szó sincs légtérsértésről

MiG-31-es vadászgépek tervezett repülést hajtottak végre Karéliából a kalinyingrádi régióba, nem sértve meg más államok határait - közölte szombatra virradóra az orosz Védelmi Minisztérium.

Az orosz védelmi tárca ezzel arra válaszolt, hogy az észt külügyminisztérium azt állította, orosz repülőgépek a Finn-öböl felett beléptek az ország légterébe, ahol 12 percig tartózkodtak. Az incidens miatt Tallinn bekérette Oroszország ideiglenes megbízottját, és tiltakozó jegyzéket adott át neki, emellett konzultációt kért a NATO-tól a szövetségi szerződés alapokmányának 4. cikke alapján.

"Szeptember 19-én három MiG-31-es vadászgép tervezett repülést hajtott végre Karéliából a Kalinyingrád megye repülőterére. A repülés szigorúan megfelelt a légtér használatára vonatkozó nemzetközi szabályoknak, nem sértette más államok határait, amit az objektív ellenőrzés eszközeivel is megerősítettek" - közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tárca közlése szerint az orosz repülőgépek nem hatoltak be Észtország légterébe: a repülés több mint három kilométerre zajlott a Vaindloo-szigettől, a Balti-tenger semleges vizein.

Macron a "leghatározottabban" elítélte az incidenst

Emmanuel Macron francia elnök pénteken "a leghatározottabban" elítélte három orosz katonai repülőgép behatolását Észtország légterébe, és azt "újabb lépésnek" nevezte "Oroszország provokációinak és felelőtlen cselekedeteinek sorában".

"A leghatározottabban elítélem az orosz repülőgépek behatolását az észt légtérbe. Ez egy újabb lépés Oroszország provokációinak és felelőtlen cselekedeteinek sorában. Teljes támogatásomat fejezem ki az észt hatóságoknak. Biztonsági intézkedéseket fogunk hozni ezekkel a ismételt jogsértésekkel szemben" - írta az X-en a francia elnök.

A francia külügyminisztérium már korábban közleményben elítélte "az Európai Unió egyik tagállamának és a NATO szövetségesének légterébe történő veszélyes és felelőtlen behatolást (...) a nemzetközi jog nyílt megsértésével".

Észtország péntek délután jelentette be, hogy egyszerre három orosz MiG-31-es vadászgép lépett be engedély nélkül Észtország légterébe, és 12 percig tartózkodott ott.

