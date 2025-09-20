Külföld, Gazdaság :: 2025. szeptember 20. 09:27 ::

Negatívra rontotta a lengyel államadósosztályzat kilátását a Moody's

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú államadósság-kibocsátói osztályzatának kilátását a Moody's Ratings. Két héten belül ez a második hasonló hitelminősítői lépés Lengyelország esetében.

A Moody's mindenekelőtt azzal indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést, hogy korábbi várakozásaihoz képest érdemben gyengültek a lengyel költségvetési és adósságfolyamatok mérőszámai.

A Moody's ugyanakkor megerősítette a hosszú futamú előresorolt lengyel szuverén kötelezettségek "A2" szintű, elsőrendű befektetői besorolását.

A kilátás rontásának indoklásában a Moody's Ratings kiemelte, hogy megítélése szerint a legfőbb lefelé ható kockázatot a lengyel kormány és az államfő szembenállása jelenti, és az, hogy a 2027-es lengyelországi parlamenti választások előtt valószínűleg emelkednek a kormányzati kiadások.

A hitelminősítő közölte: felülvizsgált előrejelzése szerint a vártnál magasabb kiadások miatt már az idén a hazai össztermék (GDP) 6,8 százalékára emelkedik a lengyel államháztartási hiány, és a cég 2026-ra is még 6,6 százalékos deficitet valószínűsít.

A Moody's Ratings prognózisa szerint ebben a környezetben a GDP-arányos lengyel államadósságráta folyamatos növekedéssel jövőre eléri a 65 százalékot, és a 2020-as évtized végére meghaladja a 70 százalékot.

A hitelminősítő ugyanakkor továbbra is robusztus, az idén 3,3 százalékos, jövőre 3,2 százalékos növekedést vár a lengyel gazdaságban.

A Moody's kiemeli azt is, hogy Lengyelország a 2021-2027-es uniós költségvetési időszakban 75,5 milliárd euró (a GDP-érték 8,9 százalékának megfelelő) finanszírozáshoz jut az EU kohéziós alapjából, és a 2023-2026-os időszakban további 59,8 milliárd eurót - a hazai össztermék 7,1 százalékával egyenlő összeget - hívhat le az ellenállóképesség javítására és a kilábalás elősegítésére szolgáló európai uniós pénzügyi eszközből (RRF).

Két hete egy másik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings is negatívra rontotta az addigi stabilról Lengyelország "A mínusz" szintű hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását, szintén a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzettel indokolva a lépést.

Ez egy fokozattal gyengébb osztályzat az Moody's által érvényben tartott "A2" lengyel minősítésnél, és ha a Fitch Ratings erről a szintről leminősíti a külső lengyel államadósság-besorolást, Lengyelország ennél a cégnél elveszítené "A" kategóriás osztályzatát és átkerülne a "BBB" sávba.

A Fitch kiemelte a kilátás rontásának indoklásában, hogy már 2024-ben is jelentős államháztartási "elcsúszás" volt a kijelölt célokhoz képest: tavaly a lengyel költségvetési hiány elérte a hazai össztermék 6,6 százalékát az előző évben mért 5,3 százalék után, és a hitelminősítő várakozása szerint az idén 6,9 százalékra emelkedik tovább a GDP-arányos deficit.

A Fitch Ratings előrejelzése szerint ebben a környezetben a lengyel államadósságráta 2027-re eléri a GDP 68,3 százalékát.

(MTI)