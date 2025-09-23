Külföld, Háború :: 2025. szeptember 23. 18:13 ::

Litvániában engedélyezték, hogy a hadsereg saját hatáskörben döntsön a légtérsértő drónok lelövéséről

Litvániában a parlament engedélyezte kedden egy törvénymódosítással, hogy a hadsereg saját hatáskörben döntsön a légtérsértő drónok lelövéséről.

A vilniusi törvényhozás szerint a jogszabálymódosításra azért volt szükség, mert ellenséges országok pilóta nélküli repülőgépei egyre gyakrabban sértik meg az ország légterét.

Eddig a litván hadsereg csak két esetben nyúlhatott katonai eszközhöz a drónok semlegesítésére: olyan pilóta nélküli repülőeszközöknél, amelyeket fegyverként vetnek be, illetve amelyek repüléstől elzárt területen kiemelt jelentőségű állami objektumokat veszélyeztetnek. A módosítás lehetővé teszi azoknak a drónoknak a lelövését is, amelyek megsértik egyes területeknek az általánosnál szigorúbb repülési szabályait.

Egy Ukrajna elleni orosz légitámadás során szeptember 10-én éjjel több drón berepült Lengyelország és ezzel a NATO légterébe. A lengyel légierő és más NATO-szövetségesek akkor először lőttek ki rakétákat ilyen drónokra. Litvánia légterébe is több esetben behatoltak már drónok az ukrajnai háború kezdete óta.

(MTI)