UNHCR: egymillió szíriai tért vissza a hazájába Aszad távozása óta

Egymillió szíriai menekült tért vissza hazájába a környező országokból tavaly december, vagyis Bassár el-Aszad volt elnök hatalomból való távozása óta - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerdán Genfben.

További 1,8 millió olyan menekült, aki nem hagyta el az országot, visszatérhetett eredeti lakóhelyére.

Az UNHCR felszólította a nemzetközi közösséget, hogy fokozza támogatását, hogy véget tudjanak vetni szíriaiak milliói szenvedésének és elűzetésének, és segítse az ország újjáépítését.

A főbiztosság adatai szerint Szírián belül továbbra is nagyjából hétmillió belső menekült van. További 4,5 millió szíriai állampolgár külföldön keresett magának menedéket a polgárháború 2011-es kitörése következtében.

Az ENSZ főbiztossága egyben felhívta a figyelmet egy nemrég elvégzett felmérésre, amely szerint a környező országok, vagyis Jordánia, Irak, Libanon és Egyiptom területén élő szíriai menekültek 80 százaléka alapvetően vissza szeretne térni hazájába, 18 százalékuk ezt már egy éven belül megtenné.

