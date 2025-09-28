Külföld :: 2025. szeptember 28. 08:10 ::

A kolumbiai elnök nemzetközi jogsértésnek tartja a vízummegvonását

A nemzetközi jog megsértésével vádolta meg az Egyesült Államokat Gustavo Petro kolumbiai elnök, miután Washington visszavonta beutazási vízumát.

"Már nincs amerikai vízumom. Nem érdekel. Nincs is rá szükségem, mert nemcsak kolumbiai, hanem európai állampolgár is vagyok, és szabad embernek tartom magam a világban" – írta a közösségi médiában. "A népirtás elítéléséért való vízummegvonás azt mutatja, hogy az Egyesült Államok már nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogot" - fogalmazott Petro.

A kolumbiai külügyminisztérium szombati közleményében kifogásolta, hogy a vízumot diplomáciai eszközként használják, és úgy fogalmazott: ez szembemegy az ENSZ alapelveivel. A tárca szerint a világszervezetnek fontolóra kellene vennie, hogy semleges országban rendezze meg közgyűlését.

Petro pénteken New Yorkban, az ENSZ székháza előtt szólalt fel egy palesztinpárti demonstráción, ahol egy globális fegyveres erő létrehozását sürgette a palesztinok felszabadítására, valamint felszólította az amerikai katonákat, hogy tagadják meg Donald Trump elnök parancsait.

(MTI)