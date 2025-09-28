Külföld :: 2025. szeptember 28. 11:24 ::

Vietnámban tízezreket telepítettek ki a Bualoi tájfun érkezése előtt

Több tízezer embert telepítettek ki és repülőtereket zártak le vasárnap a vietnami hatóságok a Bualoi tájfun érkezése előtt.

Az előrejelzések szerint a vihar óránként akár 133 kilométeres széllökéseket, a tenger szintjének több mint egyméteres emelkedését és heves esőzéseket hozhat, amelyek villámárvizeket és földcsuszamlásokat idézhetnek elő. A meteorológiai szolgálat közlése szerint a tájfun a hajnali órákban mintegy 200 kilométerre közelítette meg a középső partvidéket, ahonnan északnyugat felé haladt. Várhatóan este hat óra körül éri el a szárazföldet Quang Tri és Nghe An tartományok térségében.

A hatóságok megtiltották a halászhajóknak a kifutást, és elrendelték a veszélyeztetett térségek kiürítését. Danang városában több mint 210 ezer ember kitelepítését készítették elő, míg Huéban 32 ezer, part menti településeken élő lakost költöztettek biztonságosabb helyre. A polgári légiközlekedési hatóság felfüggesztette a légiforgalmat négy tengerparti repülőtéren, köztük a Danang nemzetközi repülőtéren is, és számos járatot átütemeztek.

Az éjszaka folyamán heves esőzések árasztották el a középső tartományokat: a Thua Thien-Hue tartománybeli Hue városban utcák kerültek víz alá, a szél házak tetejét sodorta el, és legalább egy embert eltűntként tartanak nyilván. Quang Tri tartományban egy halászhajó elsüllyedt, egy másik pedig zátonyra futott; nyolc embert sikerült kimenteni, további három után folyik a kutatás.

A meteorológusok október 1-jéig további heves esőzéseket jeleznek, amelyek súlyos árvizeket és földcsuszamlásokat okozhatnak.

(MTI)