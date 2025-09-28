Külföld :: 2025. szeptember 28. 16:34 ::

Többen meghaltak Észak-Karolinában egy hajóról elkövetett fegyveres támadásban

Három ember meghalt, és legalább nyolcan megsebesültek az észak-karolinai Southportban, a támadó egy hajóról nyitott tüzet egy part menti bárban összegyűltekre — közölték az amerikai hatóságok helyi idő szerint szombaton.

A támadást az esti órákban követték el Southport történelmi kikötőváros part menti részén, ahol több népszerű bár és étterem is található. A rendőrség információi szerint a támadó egy kis méretű hajóval megközelítette a partot, röviden megállt, tüzet nyitott az emberekre, majd elhajózott.

A parti őrség a támadás után mintegy fél órával a gyanúsított leírásának megfelelő személyre lett figyelmes, aki egy kisebb hajót húzott ki a vízből egy csónakrámpánál. Az illetőt előállították, és átadták a helyi rendőrségnek kihallgatásra.

A hatóságok egyelőre nem azonosították a gyanúsítottat, és lehetséges indítékáról sem adtak tájékoztatást.

(MTI)