Külföld :: 2025. október 2. 13:54 ::

Kiderült, mi történt tegnap Münchenben

Szerdán tragikus események játszódtak le Münchenben, több robbanás rázta meg a bajor fővárost, lövések dördültek, amelynek következtében ketten meghaltak, és ugyanennyien megsebesültek, az Oktoberfest megnyitását pedig el kellett halasztani. A háttérben egy családi vita állt, amelynek következtében Martin P. megölte apját.

A visszafogott megjelenésű férfi Starnbergben élt, és online hirdette szolgáltatásait, amelyek szerint ház körüli és kerti munkákat vállalt el. Rendszeresen pózolt csőfogóval és fúrógéppel a kezében, és büszkén mutatta be elvégzett munkáit.

A Myhammer nevű portálon kiváló értékeléseket kapott, megrendelői könnyen elérhető és megbízható munkaerőként jellemezték, és mindenkinek csak ajánlani tudták. Ehhez képest a magánélete nem volt túl rózsás, ugyanis a férfi úgy érezte, családja becsapta őt. A szerdai bűncselekményt követően megtalált levélben Martin P. örökösödési vitáról számolt be. Ugyanakkor ebben figyelmeztetett arra is, hogy az Oktoberfest területén meglepetés várhatja a látogatókat. Emiatt a hatóságok lezárták a rendezvény helyszínét, és csak késő délután nyitották meg újra.

Az elkövető szülei házában szerdán kora reggel robbanószerkezeteket helyezett el, amelynek következtében három robbanás rázta meg a házat, valamint a férfi lelőtte 90 éves apját, míg anyja és az elkövető lánya könnyebben megsérültek.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Martin P. korábban feljelentést tett, amelyben vitatta, hogy valóban ő lenne a 21 éves lány apja, ugyanakkor a vizsgálatok szerint fennállt köztük a biológiai rokonság. A férfi azonban meg volt győződve arról, hogy a vizsgálatot végző intézetet megvesztegették.

A robbantás és a gyilkosság elkövetése után a férfi szándékosan gyújtotta fel szülei házát, amely előtt egy furgon is kiégett. A rendőrség nagy erőkkel érkezett a helyszínre, ahol további robbanóeszközöket találtak, többek között kézigránátokat. Az 57 éves elkövető egy hátizsákkal közben elmenekült, amelyben szintén egy robbanóeszköz volt. A férfi a Lerchenaui-tó partján öngyilkosságot kísérelt meg, de azonnal nem halt bele.

Sem a hentesnél, sem a postán, de még a közeli pékségben sem ismerték Martin P.-t. Még egy 94 éves szomszéd sem tudott róla semmit se mondani, pedig 1950 óta lakik a környéken. A helyi hentesüzlet egyik alkalmazottja közölte, hogy fel sem fogható, miként történhetett ez a tragédia.

A helyiek látásból ismerték csak a férfit, szerintük csendes típus volt, aki egyedül élt egy kis lakásban. „Senki sem akart vele kapcsolatba kerülni” – árulta el az egyik szomszéd. Mogorva embernek tartották az elkövetőt, és furcsának tartották, hogy tagadta az apaságát. Martin P. helyben nem kapott munkát, ezért főleg Münchenben dolgozott szülei házának közelében.

Nemcsak Münchenben, hanem Starnbergben is robbanások hallatszottak szerda reggel, az elsőt a férfi egyik szomszédja 9 órakor vette észre. A rendőrség 200 fős különleges egységgel vonult ki a helyszínre, és 200 méteres körzetben lezárta a környéket.

Az Oktoberfest a bombafenyegetés miatt szerdán csak este fél hatkor nyithatta meg kapuit újra, miközben a hatóságok folyamatosan nyomoztak. Ezen kívül figyelmeztető üzenetet is küldtek a lakosságnak, amelyben rendkívüli veszélyre hívták fel a figyelmet.

(Index nyomán)