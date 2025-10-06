Külföld :: 2025. október 6. 13:22 ::

Vasfarkas - megkezdődött Litvánia eddigi legnagyobb NATO-hadgyakorlata

Megkezdődött hétfőn Litvánia eddigi legnagyobb nemzetközi hadgyakorlata, a Vycio Skliautas 2025 (Vasfarkas) fedőnevű művelet során az ország védelmi és válságkezelési képességeit tesztelik - közölte a vilniusi kormány.

Az október 18-ig tartó, két szakaszban tartott hadgyakorlaton, amelyet éves rendszerességgel megrendeznek, Litvánia mellett hét NATO-országból - Belgium, Németország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Csehország és Horvátország - mintegy 3 ezer katona vesz részt. Jelen van mintegy 650 egységnyi haditechnika, közte páncélosok, gyalogsági harcjárművek, önjáró tüzérségi eszközök, páncélozott tüzérségi eszközök és páncélozott gyalogsági szállító járművek.

Egyebek mellett azt fogják felmérni, hogy Litvánia hogyan reagálna légiriadókra, mennyira hatékonyan lenne képes észlelni és semlegesíteni esetleges légi fenyegetéseket, és hogyan tudná összehangolni a biztonsági erők különböző részlegeinek munkáját - derül ki a közlésből. A riasztási rendszereket is tesztelik, beleértve a szirénákat és a mobiltelefonokra kiküldött, illetve a médiában közzétett értesítéseket. A biztonsági vészhelyzetet szimuláló gyakorlatokon részt vesznek kórházak és nagyobb élelmiszeráruház-láncok is.

(MTI)