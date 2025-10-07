Külföld :: 2025. október 7. 15:55 ::

Tűzszünetet jelentett be a szíriai védelmi miniszter Damaszkusz és a kurd fegyveres csoportok között

Marhaf Abu Kaszra szíriai védelmi miniszter bejelentette kedden, hogy a kormányhadsereg és a kurd fegyveres csoportok közötti átfogó tűzszüneti megállapodást kötött kedden Mazlúm Abdival, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciaszövetség vezetőjével.

A tárcavezető az X-en közölte: a felek az összes frontvonalra vonatkozóan kötöttek tűzszünetet, ami az ország északi és északkeleti részét jelenti, és a megállapodás azonnal hatályba lép.

Hétfő éjjel az SDF még támadta a szír kormányerők egyik bázisát Aleppó tartományban, Sejk Makszúd helység térségében. A rajtaütésben a SANA szíriai hírügynökség tájékoztatása szerint a biztonsági erők egy tagja életét vesztette.

A hét végén a szír védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy Damaszkusz továbbra is tartja magát ahhoz a megállapodáshoz, amelyet Damaszkusz az SDF-fel márciusban kötött meg, és amely arról szól, hogy a kurd erőket előbb-utóbb integrálják a szíriai hadseregbe, de ennek kierőszakolására nem tervez hadműveletet indítani a kurdok ellen.

(MTI)