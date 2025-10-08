Külföld, Gazdaság :: 2025. október 8. 06:53 ::

A Világbank 0,4 százalékra rontotta a Románia idei gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését

A Világbank 0,4 százalékra rontotta a Románia idei gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését - derül ki a nemzetközi pénzügyi szervezet Munkahelyek és jólét című elemzéséből.

Júniusi prognózisában még a román GDP 1,3 százalékos bővülésével számolt 2025-ben a Világbank.

A washingtoni székhelyű pénzügyi szervezet 1,3, illetve 1,9 százalékra módosította Románia 2026-os és 2027-es gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését. Ez 0,6-0,6 százalékponttal marad el a júniusban prognosztizált értéktől.

A Világbank elemzői szerint az idén hozzávetőleg 1,1 százalékra mérséklődik a fogyasztás növekedése, ami 2000 és 2024 között - évi 5 százalékos átlaggal - a gazdasági növekedés hajtóereje volt. Hozzáteszik, hogy az idei év első hét hónapjában a kiskereskedelmi forgalom csak 3,1 százalékkal bővült, míg a tavalyi év azonos időszakában 9 százalékkal. Az új személygépkocsik piaca pedig 22 százalékkal zsugorodott az idei első fél évben.

Az elemzés azt vetíti előre, hogy a bukaresti kormány által elfogadott megszorító intézkedések következményeként a költségvetési hiány 2026-ban 6 százalék alá csökken a 2024. évi 8,65 százalékról.

(MTI)