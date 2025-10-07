Külföld :: 2025. október 7. 21:32 ::

Az FBI elbocsátotta több ügynökét, és feloszlatta korrupciós nyomozócsoportját

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátotta több ügynökét és feloszlatta a korrupciós nyomozócsoportját, miután nyilvánosságra került egy dokumentum, amely szerint az FBI részt vett republikánus szenátorok megfigyelésében.

Az intézkedéseket Kash Patel, az FBI igazgatója jelentette be, és közölte, hogy eltávolítják a szolgálatból azokat, akik "a rendvédelmet politikai célok szolgálatába állították". "Elbocsátottunk alkalmazottakat és megszüntettük a politikai célra használt CR-15 egységet, valamint vizsgálatot kezdeményeztünk, további elszámoltatási intézkedésekkel kilátásban" – közölte.

A szövetségi hatóságtól származó, hétfőn nyilvánosságra került dokumentum szerint a 2021. január 6-i zavargások körülményeinek és Donald Trump érintettségének vizsgálata során Jack Smith a Biden-adminisztráció által kinevezett különleges ügyész 6 republikánus szenátor magánbeszélgetéseinek és telefonhívásainak nyomon követését kezdeményezte, amelyet az információk szerint az FBI-hez tartozó CR-15 nyomozócsoport végzett.

(MTI)