Külföld, Gazdaság :: 2025. október 10. 06:55 ::

Romlott az üzleti hangulat a német járműiparban

Szeptemberben csökkent a német járműipari vállalatok üzleti hangulatát jelző mutató a müncheni ifo gazdaságkutató intézet felmérésének eredményei szerint.

Az ifo intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) honlapján olvasható összefoglaló alapján az ágazat vállalatainak véleményét számszerűsítő mutató értéke mínusz 21,5 pontra süllyedt szeptemberben az előző havi mínusz 15,8 pont után.

A csökkenés elsősorban a jelentősen pesszimistább várakozásoknak tudható be - hangsúlyozta az ifo közleménye.

Ezek az új szövetségi kormánnyal kapcsolatos csalódottság első jelei - idézte az ifo közleménye Anita Wölflt, az ifo ágazati szakértőjét.

A vállalatok abban reménykedtek, hogy a kormány jelentős strukturális reformok révén versenyképesebbé teszi Németországot, azonban ezek a remények eddig nem igazolódtak be - mondta Wölfl.

A németországi járműipari vállalatok aktuális helyzetének megítélését tükröző indikátor mínusz 19,9 pontra romlott az előző havi mínusz 16,9 pontról, míg a következő hat hónapra vonatkozó üzleti várakozásokat jelző index mínusz 14,8 pontról mínusz 23,1 pontra süllyedt.

Az ifo felmérésének adatai szerint a német járműipari vállalatok szeptemberben jóval elégedetlenebbek voltak rendelésállományukkal, mint az előző hónapban.

A felmérésből azonban az is kiderült, hogy a német járműipar exportvárakozásai jelentősen javultak az előző havihoz képest: a vonatkozó mutató plusz 16,7 pontra, 2023 áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett az előző havi mínusz 7,3 pontról.

(MTI)