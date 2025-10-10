Külföld, Gazdaság :: 2025. október 10. 09:52 ::

Egy év alatt 2,2 százalékkal csökkent a román autóipar termelése

Éves összevetésben 2,2 százalékkal csökkent az autóipar kilenchavi termelése Romániában - közölte pénteken a romániai autógyártók egyesülete (ACAROM).

Szeptember végéig 399 199 személygépkocsit gyártottak idén Romániában, míg az előző év első három negyedévében 408 176 jármű készült. Az Automobile Dacia termelése 214 521 jármű volt, ami 6,18 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A Ford Otosan termelése 2,97 százalékkal 184 678 járműre nőtt.

Szeptemberben éves összevetésben 1,35 százalékkal 52 399 darabra nőtt az autóipari termelés. Az Automobile Dacia 29 031 személygépkocsit gyártott, 5,37 százalékkal többet, mint tavaly szeptemberben. A Ford Otosan termelése 3,24 százalékkal 23 368 gépkocsira csökkent.

Tavaly minden idők legjobb eredményét érte el a romániai autóipar: a két gyártó 560 670 személygépkocsit szerelt össze, 9,17 százalékkal többet, mint 2023-ban.

(MTI)