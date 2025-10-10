Külföld :: 2025. október 10. 12:55 ::

Kína válaszlépésként megemelt kikötői díjakat vet ki amerikai hajókra

Az amerikai vállalatok és magánszemélyek tulajdonában lévő vagy általuk üzemeltetett, illetve az Egyesült Államokban épített vagy amerikai zászló alatt hajózó hajók október 14-től megemelt kikötői díjakat kötelesek fizetni - közölte a kínai közlekedési minisztérium.

A bejelentés a kínai hajókra kivetett megemelt amerikai kikötői díjakra adott válaszintézkedés.

Szintén október 14-től ugyanis a Kínában épített, illetve kínai tulajdonban lévő vagy kínai vállalatok által üzemeltetett hajóknak egyszeri díjat kell fizetniük első kikötéskor az Egyesült Államokban. Elemzők becslései szerint a díj meghaladhatja az egymillió dollárt egy 10 ezer konténert szállító hajó esetében, és 2028-ig évente emelkedhet.

Emellett a kínai tulajdonban lévő vagy kínai vállalatok által üzemeltetett hajókra az Egyesült Államokba érkezéskor a nettó szállítmány után tonnánként 80 dolláros átalánydíjat vetnek ki.

Az amerikai kereskedelmi képviselő (USTR) vizsgálatát követően a Kínához köthető hajókra kivetett amerikai díjak részét képezik az Egyesült Államok szélesebb körű erőfeszítéseinek a hazai hajóépítés újraindítása és Kína haditengerészeti és kereskedelmi hajózási erejének gyengítése céljából.

"Ez egyértelműen diszkriminatív, súlyosan sérti a kínai hajózási ipar jogos érdekeit, komolyan zavarja a globális ellátási lánc stabilitását, és súlyosan aláássa a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi rendet" - áll a kínai minisztérium közleményében.

A kínai közlekedési minisztérium közlése szerint az október 14-től a kínai kikötőkbe érkező amerikai hajókra a nettó szállítmány tonnájaként 400 jüan (56,13 dollár) díjat vetnek ki. Az összeg 2026. április 17-től 640 jüanra, 2027. április 17-től 880 jüanra, egy év múlva pedig 1120 jüanra emelkedik.

Elemzők szerint tavaly kínai hajógyárak több mint ezer kereskedelmi hajót építettek, míg az Egyesült Államok kevesebb mint tízet.

(MTI)