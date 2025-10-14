Külföld :: 2025. október 14. 09:25 ::

A tengeri és vasúti szállítást is megbénította a munkaügyi reformok elleni sztrájk Görögországban

A tengeri és vasúti szállítás is megbénult kedden Görögországban a tervezett munkaügyi reform ellen tiltakozó dolgozók újabb sztrájkja miatt.

A tiltakozások egyebek között azért kezdődtek, mert a tervek szerint növelnék a munkaidőt a magánszektorban. Októberben az állami és magánszektorban dolgozók legnagyobb szakszervezetei egyszer már hallatták a hangjukat, és keddre, amikor a reform parlamenti vitáját tartják, ismét tüntetést szerveztek.

A sztrájkban mások mellett a kórházi orvosok és a közszolgálati műsorszolgáltatók újságírói is részt vesznek. A szakszervezeti demonstrációt délre hirdették meg a parlament épülete elé.

A törvényhozók elé kerülő reformtervezet megengedné, hogy a munkaadók hosszabb munkaidőt követeljenek az alkalmazottaktól, rugalmasabbá tenné az alkalmi munkavállalók felvételét, és módosítaná a magánszektorban az éves szabadságra vonatkozó szabályokat.

A kormány szerint a törvény hatékonyabb és rugalmasabb munkaerőpiacot eredményezne, és hangsúlyozták, hogy az új szabályozás védelmet nyújtana a túlórákat visszautasító munkavállalóknak az elbocsátás ellen.

A szakszervezetek szerint azonban a törvénytervezet sérti a munkavállalók jogait, eltörli a nyolcórás munkaidőt, és elveszi tőlük a munkafeltételekkel kapcsolatos tárgyalások lehetőségét, miközben az országban még mindig nagyon alacsonyak az átlagos munkabérek az Európai Unió többi országához viszonyítva.

Az Eurostat adatai szerint a görögök vásárlóereje a leggyengébbek közé tartozik az uniós blokkban.

"Ahelyett, hogy növelné a munkások bérét és megerősítené a közszolgáltatásokat, a kormány inkább úgy döntött, hogy a nagy munkaadókat és a fárasztó munkaidővel járó munkát támogatja" - hangsúlyozta közleményében a közszolgálati és a magánszektor két nagy szakszervezete, az ADEDY és a GSEE.

(MTI)