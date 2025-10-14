Külföld :: 2025. október 14. 13:49 ::

A nyílt utcán vertek agyon egy újságírót Isztambulban

Megtámadtak és brutálisan megvertek Isztambulban a nyílt utcán egy újságírót, aki később belehalt sérüléseibe - jelentette kedden a török sajtó. Újságíró-szervezetek és ellenzéki politikusok "gyanúsnak" nevezték a halálesetet.

Az 50 éves Hakan Tosunt szombaton támadta meg két férfi térfigyelő kamerák felvétele szerint. Az újságírót eszméletlen állapotban találták meg az utcán heverve, válságos állapotban került kórházba, ahol hétfő este belehalt sérüléseibe.

A támadókat vasárnap őrizetbe vették - közölte az isztambuli rendőrség.

Hakan Tosun környezetvédelemmel és városfejlesztéssel kapcsolatos riportokat és dokumentumfilmeket készített.

Burhanettin Bulut, az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) alelnöke tűrhetetlennek és aljasnak nevezte a támadást, amelynek célpontja szerinte nem csupán egy újságíró, hanem a sajtószabadság és az információhoz való jog volt.

A kurdbarát Népek Egyenlőségének és Demokráciájának Pártja (DEM) az X-en közzétett reagálásában azt követelte, hogy tisztázzák "ennek a gyanús halálesetnek" minden körülményét.

(MTI)