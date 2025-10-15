Külföld :: 2025. október 15. 07:33 ::

A felére csökkenthető a szállítási idő Európa és Kína között a sarkvidéki tengeri útvonalon

Egy kínai konténerhajó a sarkvidéki útvonalon egy brit kikötőbe tett első útján a felére csökkentette a szállítási utat Kína és Európa között - számolt be a Reuters hírügynökség a kínai állami Xinhua hírügynökség jelentésére hivatkozva.

Az "Istanbul Bridge" első útja eredetileg 18 napig tartott volna, de két nappal meghosszabbodott a norvég partoknál tomboló vihar miatt. A hajó így is hamarabb érte el Európát, mint a Szuezi-csatornán vagy a Jóreménység-fok körül közlekedő teherhajók, amelyeknek 40 és 50 napig tart az útjuk.

Az elmúlt években Peking elmélyítette a tengeri együttműködést Oroszországgal az Északi-sarkvidéken, mivel alternatív szállítási útvonalat keres, hogy csökkentse kitettségét a délkelet-ázsiai Malakka-szorosban. Az északi-sarkvidéki átjáró mentén azonban az időjárási és a hajózási körülmények kiszámíthatatlanok.

A pekingi vámhivatal adatai szerint az Európába irányuló export szeptemberben éves szinten 14 százalékkal nőtt, míg az Egyesült Államokba irányuló szállítások ugyanebben az időszakban 27 százalékkal csökkentek.

A Xinhua jelentése szerint a kínai Sea Legend konténerhajózási társaság által üzemeltetett Istanbul Bridge mintegy négyezer konténert szállított a kínai Csousan (Zhoushan) kikötőből, és hétfőn kikötött Felixstowe-ban, Nagy-Britannia legnagyobb konténerkikötőjében, majd Németországban, Lengyelországban és Hollandiában is.

(MTI)