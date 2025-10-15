Külföld :: 2025. október 15. 15:12 ::

Oroszország növelné a gázszállítást Európába - ha lenne rá igény

Oroszország kész növelni a gázszállítást Európába, ha lesz rá igény - jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerdán Moszkvában, az Oroszországi Energiahét című rendezvényen.

"Abban a kérdésben, hogy biztosítva lesz-e a gázszállítás (Európába), Oroszország mindig abból indul ki, hogy maga kész rá és nyitott a párbeszédre. Ha igény lesz rá, mert bővül azoknak az észszerűen gondolkodó országoknak a száma, amelyek együtt akarnak működni velünk, megbízható és olcsó energiaellátást szeretnének, mi készek vagyunk erre. Megvannak hozzá az energiaforrásaink" - mondta Novak.

Hangsúlyozta, hogy ez csak "kölcsönösen előnyös feltételek mellett, partnerségi alapon" történhet meg.

A helyettes kormányfő elmondta, hogy az orosz gáz részesedése az európai importban kevesebb mint a felére, 44-ről 19 százalékra csökkent, de a szállítások továbbra is folytatódnak. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország korábban mindig készségesen együttműködött az Európai Unióval a megnövekedett fogyasztás időszakában a gázellátás kiegészítő mennyiségének biztosításában.

"Annak vagyunk tanúi, hogy Európa gazdasága ma gyakorlatilag stagnál. Azokban az országokban, amelyek lemondtak az orosz gázról, például Németországban, ennek következtében egyebek között gázfeldolgozó üzemek, gázkémiai vállalatok és gyártóüzemek is bezártak" - mondta.

Novak egyebek mellett arról is szólt, hogy a világ kőolajfogyasztása a jövőben csak növekedni fog, a kereslet csúcsa még nem érte el a tetőpontját. Mint mondta, 2024-ben a növekedést napi 1,3 millió hordóra becsülték, és Oroszország 2025-ben is "ugyanilyen számokat" vár. A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy a fogyasztás növekedése a gázágazatban is megfigyelhető: tavaly a növekedést 2,8 százalékra becsülték, valamint a széniparban is, ahol a világfogyasztás növekedése évi 1,8 százalék.

"A szénhidrogének megtartják domináns pozíciójukat az általános energiaegyensúlyban" - hangoztatta az orosz miniszterelnök-helyettes.

(MTI)