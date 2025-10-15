Külföld :: 2025. október 15. 19:28 ::

Városi hadgyakorlatokat rendelt el a venezuelai elnök

Városi hadgyakorlatok megrendezését rendelte el Nicolás Maduro venezuelai elnök azt követően, hogy az ország partjainál amerikai drogellenes katonai műveletet indítottak.

Az államfő szerdán a Telegram-oldalán rendelte el, hogy a nagyvárosok sűrűn lakott kerületeiben tartsanak a lakosság, a hadsereg és rendőrség "közös katonai erejét" mozgósító hadgyakorlatokat.

Az állami televízió páncélozott harci járműveket mutatott a kora reggeli órákban, egyebek között Caracas Petare nevű, egyik legnagyobb városrészében. Gyakorlatokat tartottak a szomszédos Miranda állam területén is a Karib-tengeren.

Venezuela és az Egyesült Államok között az utóbbi hetekben lényegesen megnőtt a feszültség annak nyomán, hogy Donald Trump amerikai elnök döntésére hadihajókat vezényeltek a karibi térségbe a kábítószer-csempészet megfékezésére. Az amerikai katonai művelet során több hajót is megtámadtak, amelyek kábítószert szállítottak, és 27 csempésszel is végeztek.

Az amerikai információk szerint a venezuelai vezetés is drogbandákat tart ellenőrzése alatt. A venezuelai államfő szerint viszont az amerikai művelet a térség békéjét és stabilitását veszélyezteti. Maduro rendelkezésére már szeptemberben is hadgyakorlatot tartottak civilek részvételével.

(MTI)