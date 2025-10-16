Külföld :: 2025. október 16. 15:24 ::

Az uruguayi parlament törvényesítette az orvosi segítséggel történő halálba segítést

Az uruguayi parlament helyi idő szerint szerdai ülésén legalizálta az eutanáziát, a latin-amerikai országok törvényhozásai közül elsőként.

Miután az alsóház már augusztusban jóváhagyta, most a szenátus is elfogadta a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi az eutanázia végrehajtását orvosi segítséggel. Más országok korlátozó szabályozásával szemben Uruguayban nem szabnak feltételt a maximális várható élettartam terén, illetve kötelező várakozási időt sem írnak elő. Az eutanáziát bárki kérheti, aki nagykorú, szellemileg beszámítható, valamilyen gyógyíthatatlan betegsége van, és elviselhetetlen szenvedésen megy keresztül.

"Történelmi lépés ez, amely élharcossá teszi Uruguayt a mélyen emberi és érzékeny problémák kezelésében" - mondta Carolina Cosse alelnök.

A dél-amerikai kontinensen Kolumbiában és Ecuadorban sem büntethető az eutanázia, ott a legfelsőbb bíróság döntései révén dekriminalizálták az eljárás lehetőségét.

Uruguayban öt éve kezdtek el dolgozni az eutanázia legalizálásán. A legnagyobb ellenállást a katolikus egyház fejtette ki, de az uruguayi társadalom támogatta, hogy törvényessé tegyék a gyógyíthatatlan betegek halálba segítésének lehetőségét.

Az eutanázia legalizálását az ország vezetői olyan lépésként méltatták, amely tovább erősíti, hogy Uruguay a társadalmi kérdésekben a legliberálisabb álláspontot képviselő ország a térségben. A három és fél millió lakosú Uruguay legalizálta a világon először a marihuánát, illetve az azonos nemű "párok" "házasságkötésének" törvényesítése és az abortusz legalizálása terén is elsők között volt a térségben.

(MTI nyomán)