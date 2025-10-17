Külföld :: 2025. október 17. 11:50 ::

Heten erőszakoltak meg egy motoros influenszert Indiában - a férjét kényszerítették, hogy végignézze

Hét férfi erőszakolta meg Indiában a 28 éves motoros influencer Fernanda Gonzalezt, aki férjével, a 63 éves Vicentével az Egyesült Királyságból motorral akart eljutni Új-Zélandra – írja a Mirror című brit bulvárlap nyomán a 24.



Fotó: Instagram

A házaspár 2024 végén Indiából Nepál felé tartott, amikor egy éjszaka Dzshárkhand állam Dumka körzetében ismeretlen férfiak ütöttek rajta a táborukon. Vicente arcát szétverték egy bukósisakkal, majd kést szorítottak a torkához, és azzal fenyegették, hogy megölik.

A hét támadó bántalmazni kezdte Fernandát, majd egymás után megerőszakolták. A házaspár azt mondja, bár a férfiak elraboltak tőlük néhány apróbb tárgyat, egyértelműen a nemi erőszak volt a céljuk.

Az indiai hatóságok azt közölték, az elkövetők közül három embert elfogtak, és a rendőrségen belül egy külön csoportot alakítottak, akiknek az az egyetlen feladatuk, hogy elfogják a maradék négy támadót. A házaspárnak egymillió rúpia (kb. 3,8 millió forint) kártérítést ajánlottak fel.

Fernanda és Vicente hazautaztak, de a motorjaikat és a felszerelésüket hátrahagyták. Azt mondják, ha Fernanda felépül, visszatérnek, folytatják ázsiai túrájukat, és teljesítik eredeti céljukat, hogy eljussanak Új-Zélandra.

Nem először érkezett csoportos nemi erőszakról szóló hír Indiából. Néhány éve egy család tagjai vertek és erőszakoltak meg csoportosan egy nőt, mert az kikosarazta a rokonukat, Manipur tarományban pedig videóra vették ahogy egy feldühödött férfiakból álló tömeg egy anyát és a lányát erőszakolja meg.