Külföld :: 2025. október 18. 10:59 ::

Pakisztáni légicsapás pusztított Afganisztánban

Legkevesebb 17 polgári áldozata volt az afgán Paktia tartományban egy péntek éjszakai pakisztáni légicsapásnak - számolt be róla szombaton az afgán média.

A pakisztáni hadsereg annak ellenére mért légicsapást afgán területre, hogy felek 48 órás tűzszünetet hirdettek péntekig, és felmerült, hogy további 48 órával meghoszabbítják.

A légicsapásban, amely egy lakóépületet ért, az afgán krikettszövetség több tagja is életét vesztette, és sokan megsebesültek, köztük gyerekek is.

A krikettszövetség közleménye szerint a társaság egy barátságos mérkőzés után gyűlt össze egy házban, amikor a légicsapás történt.

"Teljes erkölcstelenség és barbárság, nem indokolható a polgári infrastruktúra támadása" - írta közleményében Rasid Hán afgán krikettsztár hozzáfűzve, hogy az emberi jogok ilyen súlyos megsértését nem lehet válasz nélkül hagyni.

Az incidens miatt az afgán krikettszövetség bejelentette, hogy nem vesz rész a novemberi nemzetközi bajnokságon, amelyet Pakisztánban rendeznek meg.

Az ENSZ afganisztáni missziója (UNAMA) csütörtöki jelentésében legkevesebb 37 polgári halálos áldozatról és 425 sebesültről számolt be az elmúlt napokban az afgán-pakisztáni határtérségben lezajlott összetűzések nyomán.

A térségben kialakult felszült helyzet miatt szombaton Dohába utazott egy afgán delegáció a tálib vezetés védelmi miniszterének vezetésével, hogy tárgyalásokat folytasson pakisztáni vezetőkkel - közölte a TOLOnews afgán hírcsatorna.

Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el, kölcsönösen azzal vádolják egymást, hogy fegyveres csoportjaik a határon túl folytatnak műveleteket.

(MTI)