Legkevesebb 17 polgári áldozata volt az afgán Paktia tartományban egy péntek éjszakai pakisztáni légicsapásnak - számolt be róla szombaton az afgán média.
A pakisztáni hadsereg annak ellenére mért légicsapást afgán területre, hogy felek 48 órás tűzszünetet hirdettek péntekig, és felmerült, hogy további 48 órával meghoszabbítják.
A légicsapásban, amely egy lakóépületet ért, az afgán krikettszövetség több tagja is életét vesztette, és sokan megsebesültek, köztük gyerekek is.
A krikettszövetség közleménye szerint a társaság egy barátságos mérkőzés után gyűlt össze egy házban, amikor a légicsapás történt.
"Teljes erkölcstelenség és barbárság, nem indokolható a polgári infrastruktúra támadása" - írta közleményében Rasid Hán afgán krikettsztár hozzáfűzve, hogy az emberi jogok ilyen súlyos megsértését nem lehet válasz nélkül hagyni.
Az incidens miatt az afgán krikettszövetség bejelentette, hogy nem vesz rész a novemberi nemzetközi bajnokságon, amelyet Pakisztánban rendeznek meg.
Az ENSZ afganisztáni missziója (UNAMA) csütörtöki jelentésében legkevesebb 37 polgári halálos áldozatról és 425 sebesültről számolt be az elmúlt napokban az afgán-pakisztáni határtérségben lezajlott összetűzések nyomán.
A térségben kialakult felszült helyzet miatt szombaton Dohába utazott egy afgán delegáció a tálib vezetés védelmi miniszterének vezetésével, hogy tárgyalásokat folytasson pakisztáni vezetőkkel - közölte a TOLOnews afgán hírcsatorna.
Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el, kölcsönösen azzal vádolják egymást, hogy fegyveres csoportjaik a határon túl folytatnak műveleteket.
