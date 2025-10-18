Mi történt a rendezvényen?

Amint megérkeztünk a törvényesen bejelentett rendezvényünknek helyet adó térre, az ellenünk tüntető antifasiszták áttörték a rendőrségi kordont. A rendőri biztosítás teljesen hatástalannak bizonyult, ugyanis az ellentüntetők a rendezvényünk résztvevőire tudtak támadni és megzavarni az eseményt. Mivel a rendőrség tehetetlen volt, így nekünk kellett visszaverni a támadásukat.

Kik voltak a támadók? Most először támadtak meg titeket?

A ránk támadó csoportot elsősorban az ETA baszk terrorszervezethez köthető egyének, szélsőbaloldali pártok támogatói és szélsőbalos baszk focihuligánok alkották. Nem ez volt az első alkalom, hogy ránk támadtak. Ebben a régióban rendszeresen szerveznek ellenünk tüntetéseket. Éppen ezért szervezetünk saját erőivel is biztosítja a rendezvényeinket, hogy bármikor vissza tudjuk verni az ehhez hasonló támadásokat. Az ilyen támadásokra a jövőben is számíthatunk, de ez nem tart vissza minket attól, hogy Spanyolország bármely régiójában nyíltan képviseljük nézeteinket.

Voltak sérültek, előállítások?

Mindkét oldalon voltak sérültek, de komolyabb sérüléseket csak az antifasiszták szereztek. Ez annak köszönhető, hogy a rendezvényeink biztosítását végző tagjaink jól képzettek és fel vannak készülve az ilyen helyzetek kezelésére. Összesen 19 antifasisztát állítottak elő a rendőrségi kordon áttörése miatt. Szervezetünk megfelelő jogi lépéseket fog tenni a Baszk Kormányzat és a Baszk Rendőrség ellen, akik elmulasztották kötelességüket, hogy rendesen biztosítsák bejelentett rendezvényünket. Továbbá jogi lépéseket tervezünk azon magánszemélyek ellen is, akik a rendezvényünkre és annak résztvevőire támadtak.