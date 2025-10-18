Külföld :: 2025. október 18. 16:30 ::

Új elnököt választott tajvani Kuomintang

Új vezetőt választott szombaton a tajvani fő ellenzéki erő, a Kínai Nemzeti Párt (Kuomintang), az egyetlen női jelölt nagy többséggel nyerte el a pártelnöki tisztet.

Cseng Li-vun - aki reformerként pozícionálta magát - legyőzte a volt tajpeji polgármestert, Hau Lung-bint, valamint a pártvezetésért versengő további négy jelöltet.

A Kínával baráti kapcsolatokat ápoló pártként ismert Kuomintang Tajvanon továbbra is jelentős politikai befolyással bír, annak ellenére, hogy három egymást követő elnökválasztást is elveszített a függetlenségpárti Demokratikus Haladó Párttal (DPP) szemben. A szombati választás után Cseng Li-vun vezeti majd a pártot a 2026-os helyhatósági választásokon és a 2028-as elnökválasztáson is.

Kampánya során Cseng - aki korábban a DPP tagja volt - azt ígérte, hogy a Kuomintangot "bárányok nyájából oroszlánokká" alakítja, remélve, hogy a párt visszanyerheti a fiatalok támogatását.

A politikus korábban azokra az állításokra reagálva, amelyek szerint Kína beavatkozott a Kuomintang elnökválasztásába, a párton belüli egységre hívta fel a figyelmet, és óva intett a belső harcoktól, mondván, hogy ezek csak ártanának a Kuomintangnak, és lehetőséget adnának más pártoknak a megosztottság kihasználására.

Csang Kaj-sek vezetése alatt a Kuomintang az 1920-as években került hatalomra Kínában, harcolt a japán invázió és Mao Ce-tung kommunistái ellen, majd Tajvanra menekült maradék erőivel, amikor Mao felkelői hatalomra kerültek. Tajvan a 1980-as években kezdett áttérni a hadiállapot alatti kormányzásról a többpárti demokráciára, és 1996-ban tartotta első közvetlen elnökválasztását.

(MTI)