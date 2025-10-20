Külföld :: 2025. október 20. 19:04 ::

A madagaszkári elnök kinevezte a szigetország új miniszterelnökét

Madagaszkár új elnöke, a katonai hatalomátvételt vezető Michael Randrianirina ezredes Herintsalama Rajaonarivelo üzletembert és tanácsadót nevezte ki hétfőn a szigetország miniszterelnökévé.

Az elnök döntését Rajaonarivelo tapasztalatával és azzal indokolta, hogy jó kapcsolatai vannak a kormánnyal együttműködő nemzetközi szervezetekkel.

Randrianirina ezredes pénteken tette le az elnöki esküt, néhány nappal azután, hogy fiatalok vezette tiltakozások hatására átvette a hatalmat elődjétől, az országból ismeretlen helyre elmenekülő Andry Rajoelinától. Az új elnök közlése szerint Madagaszkárt egy átmeneti kormány mellett katonai tanács fogja irányítani, amelynek ő lesz az elnöke a következő másfél-két évben, az új választások kiírásáig.

Rajoelina azt állította, azért hagyta el az országot, mert a Randrianirina ezredeshez hű katonák lázadása miatt életveszélyben van. A parlament közvetlenül azelőtt, hogy az ezredes bejelentette a katonai hatalomátvételt, Rajoelinát szavazással elmozdította tisztségéből.

António Guterres ENSZ-főtitkár a múlt héten elítélte a madagaszkári alkotmányellenes kormányváltást, és "az alkotmányos rend és a jogállamiság visszaállítását szorgalmazta"; az Afrikai Unió pedig felfüggesztette Madagaszkár tagságát a szervezetben.

(MTI)