Nicolas Sarkozy kedden reggel bevonult a párizsi La Santé börtönbe, megkezdve a rá kiszabott ötéves börtönbüntetést. A Sky News azt írja, a 70 éves volt francia elnököt felesége, Carla Bruni-Sarkozy kísérte el. Otthonánál támogatók gyűltek össze, Sarkozy „Nicolas, Nicolas” skandálások közepette szállt be az autóba, ami a börtönbe vitte.
A bíróság szeptember végén bűnszervezet vezetése miatt ítélte el az egykori francia (és részben zsidó) elnököt a 2007-es elnökválasztási kampányával kapcsolatos ügyben. Bár az ítélet nem jogerős, a francia törvények alapján már most meg kell kezdenie büntetését.
🇫🇷 Former French president Nicolas #Sarkozy arrived at La Santé prison in Paris Tuesday to start his five-year sentence for conspiring to raise campaign funds from Libyan dictator Muammer Gaddafi.— FRANCE 24 English (@France24_en) October 21, 2025
Here, he is pictured leaving his home with his wife Carla Bruni.
📸 @JDungelhoeff pic.twitter.com/YBOpOFjRjp
„Miközben felkészülök arra, hogy átlépjem a La Santé börtön falait, gondolataim a francia nép minden rétegéhez és minden különböző véleményéhez fordulnak. Megingathatatlan erővel szeretném elmondani nekik, hogy ma reggel nem a köztársaság volt elnökét zárják be, hanem egy ártatlan embert” – írta a közösségi oldalán Sarkozy, hozzátéve, „mély fájdalmat érez Franciaország iránt”. Szerinte az igazság végül diadalmaskodni fog, de súlyos ára lesz.
🚨Just in— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) October 21, 2025
Former French President Nicolas Sarkozy heading to the prison he was sentenced to, hand in hand with his wife, Carla Bruni, ex Italian 🇮🇹 top model pic.twitter.com/MPhjSNfGGJ
Az országát 2007 és 2012 között vezető Sarkozy az első franciaországi exelnök, akinek börtönbe kell mennie, büntetését a La Santé VIP-részlegén, egy rezsóval és tévével is felszerelt egyszemélyes szobában tölti majd.
(Telex nyomán)
Korábban írtuk: Macron hivatalában fogadta Sarkozyt a bebörtönzése előtt