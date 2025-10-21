Külföld :: 2025. október 21. 13:48 ::

Megválasztották Japán első női miniszterelnökét - felülvizsgálná az ország pacifista alkotmányát

Takaicsi Szanaét, a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjét választotta meg a japán parlament alsóháza az ország új miniszterelnökének kedden - jelentette be Nukaga Fukusiro, a képviselő-testület elnöke. A jelölést később a felsőház is jóváhagyta.

A 64 éves Takaicsi az első nő Japán miniszterelnöki posztján. A 465 tagú testületben 237 igen szavazatot szerzett, míg ellenfele, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Japán Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) színeiben induló Noda Joskikoko 149-et.





▪️ Roll back ‘diversity’ & ‘gender equality’ pic.twitter.com/IYyaGIxJxU 🇯🇵 More about Japan’s new 'Female Trump' Prime Minister, Sanae Takaichi:▪️ Conservative firebrand▪️ Plans big tax cuts▪️ Will deport migrant criminals and ban asylum seekers▪️ Plans the reform Japan’s army▪️ Roll back ‘diversity’ & ‘gender equality’ https://t.co/JpTcUaPyfg October 21, 2025

Az új kormányfő megválasztásával lezárult az előző miniszterelnök, Isiba Sigeru szeptemberi lemondása óta húzódó belpolitikai bizonytalanság. Az LDP-t addig vezető Isiba pártvezetői tisztségétől is megvált, októberben pedig Takaicsi került az LDP élére. Ezt követően azonban az LDP-vel 26 éven át együtt kormányzó Komeitó felmondta a koalíciót a többi között Takaicsi "ultrakonzervatív nézeteire" hivatkozva. Az LDP alig egy nappal a szavazás előtt, hétfőn kötött új koalíciós megállapodást a jobbközép Japán Megújulás Párt (JIP) párttal annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét.

Az említett megállapodás aláírása után Takaicsi leszögezte: Japán számára jelenleg a politikai stabilitás a legfontosabb.

Az új kormányfő - aki többször hangoztatta, hogy példaképe Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök - 2019. szeptemberétől 2020. szeptemberéig, Abe Sindzó kormánya idején a belügyi tárca élén állt. Megválasztása előtt Takaicsi arról is beszélt, hogy felülvizsgálná Japánnak a második világháború után íródott, "pacifista" alkotmányát, illetve úgy vélekedett, szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat hazája és Tajvan között.

Az új miniszterelnökről tartott szavazást követően több miniszteri kinevezést is bejelentettek, egyebek között Hajasi Josimaszáét, aki az új kabinet belügyi és kommunikációs tárcájának élére kerül. Hajasi korábban már a többi között a külügyminiszteri teendőket is ellátta, októberben pedig ő maga is indult az LDP elnöki székéért, ám alulmaradt Takaicsivel szemben.

A hivatalos bejelentés szerint a védelmi minisztérium vezetője Sindzsiró Koidzumi lesz, aki mostanáig a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tárcát vezette.

A pénzügyi, valamint a gazdasági minisztériumot Katajama Szacuki és Onoda Kimi személyében nők vezetik majd.

A külügyi tárcát a minisztériumot már korábban, 2019 és 2021 között vezető Motegi Tosimicura bízták.

(MTI)