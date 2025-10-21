Külföld, Háború :: 2025. október 21. 19:57 ::

A brit kormány szerint nem is terrorista már az új szíriai rezsim

Levette a brit kormány az Aszad-rezsimet megdöntő szíriai lázadócsoportot, a Levantei Felszabadítási Szervezetet (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) a terrorcsoportok listájáról.

A döntést a londoni belügyminisztérium és a külügyminisztérium ismertette közös keddi tájékoztatásában.

A két tárca szerint a lépés célja a kapcsolatok szorosabbra vonása az új szíriai kormánnyal, valamint az olyan elsődleges fontosságú brit kül- és belpolitikai célkitűzések előmozdítása, mint a terrorizmusellenes fellépés, a migráció szabályozása és a vegyi fegyverek megsemmisítése.

A brit kormány a 2000-ben kelt terrorizmusellenes törvény alapján 2012-ben terrorszervezetnek nyilvánította a HTS-t, és betiltotta a csoport nagy-britanniai tevékenységét, azzal az indokkal, hogy a szerveződés a múltban együttműködött az al-Kaida terrorhálózattal. A HTS ugyanakkor 2016-ban megszakította kapcsolatait az al-Kaidával.

A brit terrorellenes törvény alapján bűncselekménynek számít, ha valaki a tilalmi listán szereplő csoportok valamelyikének tagja, vagy aktívan támogatja tevékenységüket. E bűncselekmények elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A keddi brit kormányközlemény szerint azonban a HTS betiltásának feloldásával mindez nem vonatkozik majd a szíriai szervezetre.

A listán jelenleg szereplő 83 csoport között van a Hamász, a Palestine Action nevű brit palesztinpárti szervezet, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam terrorszervezet, valamint az orosz Wagner zsoldoscsoport.

A brit belügyi és a külügyi tárca keddi bejelentése szerint a HTS betiltásának feloldása és levétele a terrorszervezetek listájáról azt a jelentős előrelépést tükrözi, amelyet Bassár el-Aszad volt szíriai elnök tavaly decemberi elűzése óta Szíria elért a jelenlegi államfő, Ahmed es-Saraa vezetésével.

A közlemény hangsúlyozza ugyanakkor, hogy London további tényleges haladásra fogja ösztönözni a szíriai vezetést, és a szíriai kormány számonkérhető feladatának tekinti a terrorizmus elleni fellépést.

A két brit minisztérium keddi állásfoglalása szerint az Iszlám Állam továbbra is komoly fenyegetést jelent Szíriában, de a HTS betiltásának feloldása előmozdítja a dzsihadista terrorszervezettel szembeni fellépést, és így a Nagy-Britanniát fenyegető terrorveszélyt is enyhíti.

A lépés mindemellett szorosabb együttműködést tesz lehetővé Szíriával az Aszad-rezsim vegyifegyverprogramjának felszámolása érdekében, és London üdvözli a szíriai államfő elkötelezettségét e fegyverek végleges megsemmisítése mellett - áll a keddi londoni kormányközleményben.

London idén júliusban létesített újból hivatalos diplomáciai kapcsolatot Szíriával, de már tavasszal feloldott számos olyan szankciót, amelyet szíriai szervezetekre - köztük a szíriai jegybankra és a szír nemzeti légitársaságra (Syrian Arab Airlines), valamint energiaipari vállalatokra - rótt ki az Aszad-rezsim idején.

(MTI nyomán)