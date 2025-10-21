Külföld, Holokamu :: 2025. október 21. 21:08 ::

A holokárpótlás nem érhet véget: elkaparták a kertben a halott anyát, hogy továbbra is felvehessék a juttatásait

Az izraeli rendőrség őrizetbe vette azt a nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 93 éves, holokausztot túlélő édesanyját eltemette a kertben, hogy továbbra is felvehesse a szociális ellátását - írja a Ma7.



Fotó: izraeli rendőrség

A rendőrség szerint a nyomozás akkor indult, miután a rokonok aggodalmukat fejezték ki az idős asszony állapotával kapcsolatban, mivel ellentmondásos információkat kaptak a lányától.

A nyomozók végül letartóztatták a nőt és partnerét ellentmondásos vallomásaik miatt, többek között azért, mert azt állították, hogy az idős asszony tavaly áprilisban meghalt, és a gázai háború miatt egy másik városban temették el.

Több hetes nyomozás után a rendőrségnek sikerült megtalálnia a halott nő holttestét egy három méter mély gödörben a Karmielben lévő ház kertjében – közölte a rendőrség. A rendőrök megállapították, hogy a holttestet a nő élettársa rejtette el, aki emiatt őrizetbe vételét követően végzett magával.

A nő ellen, aki édesanyja után holokauszt-túlélői támogatást és szociális segélyt kapott, csalás, a rendőrségi nyomozásba való beavatkozás és a haláleset be nem jelentése miatt emeltek vádat.