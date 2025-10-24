Külföld :: 2025. október 24. 06:51 ::

Észak-Korea 2,84 milliárd dollár értékű kriptovalutát lopott el tavaly januártól idén szeptemberig egy dél-koreai jelentés szerint

Észak-Korea mintegy 2,84 milliárd dollár (954,58 milliárd forint) értékű kriptovalutát tulajdonított el tavaly januártól idén szeptemberig, és ennek nagy részét Kínán, Oroszországon és más országokon keresztül mosta tisztára - közölte nemzetközi monitoringjelentésében a szöuli külügyminisztérium.

A jelentést elkészítő Többoldalú Szankciófigyelő Csoport (MSMT) adatai szerint akár kétezer informatikai dolgozó is részt vehetett a kriptovaluta-lopásban azzal a céllal, hogy anyagi forrásokat szerezzenek az észak-koreai rendszer finanszírozására.

A jelentés szerint a vagyont olyan közel-keleti, illetve ázsiai kriptotőzsdékről lopták el, mint az Egyesült Arab Emírségekben működő Bybit, a Japánban működő DMM Bitcoin, az indiai WazirX, vagy a szingapúri BingX Phemex.

Az észak-koreai kibercsoportok befektetőknek vagy üzletembereknek kiadva magukat vették fel a kapcsolatot a célpontokkal, és rávették őket rosszindulatú programok letöltésére, amelyek segítségével tudtak lopni.

Az MSMT úgy tudja, hogy Észak-Korea az idén mintegy 1,65 milliárd dollár (554,59 milliárd forint) értékű kriptovalutát lopott el eddig. Hozzátették, hogy az illegális kriptotevékenységekben részt vevő észak-koreai informatikai dolgozók legalább nyolc országban, köztük Kínában, Oroszországban, Laoszban és Kambodzsában élnek vagy éltek, és zsákmányuknak körülbelül a felét hazájukba utalták.

A jelentés szerint közülük többen is kapcsolatban álltak az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatai által szankcionált észak-koreai kormányzati szervekkel, köztük az Atomenergia-ipari Minisztériummal és a Gépgyártási Minisztériummal. Megállapították továbbá, hogy Phenjan együttműködik zsarolóvírus-gyártó orosz csoportokkal, és kapcsolata van a kínai pénzügyi rendszerekkel és kínai állampolgárokkal is.

Ezen túlmenően a hackerek taktikája egyre kifinomultabbá válik, miután a mesterséges intelligencia eszközeit, például a ChatGPT-t és a DeepSeeket is használják.

Miután az Egyesült Államok elkezdett határozottabban fellépni a szóban forgó észak-koreai informatikai alkalmazottak ellen, Phenjan a közelmúltban célba vette az európai kis- és középvállalkozásokat is - írták a jelentésben. Hozzátették: Észak-Koreát azzal is gyanúsítják, hogy kibertámadásokat indított katonai, tudományos és energetikai vonatkozású információk és technológiák eltulajdonítására az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Dél-Koreából és Kínából.

Az MSMT-t tavaly októberben, fél évvel azután hozta létre 11 ország (Egyesült Államok, Ausztrália, Nagy-Britannia, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Hollandia, Dél-Korea és Új-Zéland), hogy az ENSZ észak-koreai ügyekkel foglalkozó bizottságát fel kellett oszlatni egy orosz vétó miatt. A szervezet célja, hogy alternatív keretrendszerként biztosítsa tovább az ENSZ Észak-Koreára kirótt szankcióinak betartatását.

A jelentés elkészítésében részt vevő országok felszólították az ENSZ BT-t, hogy hozza létre újra a szakértői testületet ugyanazzal a struktúrával, amivel a feloszlatása előtt működött; Észak-Koreát pedig arra szólították fel, hogy folytasson érdemi diplomáciát. Ezenkívül az ENSZ minden tagállamát is felszólították arra, hogy Phenjan és az illegális tevékenységeit elősegítők folyamatos fenyegetései ellenére egyesítsék erőfeszítéseiket a béke és a biztonság fenntartása érdekében.

(MTI)