Törzsfőnökválasztás növelheti az elefántcsontparti halálozási statisztikákat

Elnökválasztás kezdődött Elefántcsontparton szombaton, az indulók között van a jelenlegi elnök, a 83 éves Alassane Ouattara is.

A mintegy 33 milliós nyugat-afrikai ország elnökének négy kihívója maradt, miután két legjelentősebb ellenfelét, a korábbi államfőt, Laurent Gbagbót, illetve egy ismert bankárt, Tidjane Thiamot a választási bizottság eltiltotta a megmérettetéstől.

Ouattara négy kihívója Gbagbo volt elnök felesége, Simone Gbagbo, az ex-államfő egyik korábbi szövetségese és minisztere, Ahoua Don Mello, valamint két másik, korábban miniszteri tisztséget betöltő politikus, Jean-Louis Billon és Henriette Lagou Adjoua.

Elefántcsontpart a kontinens nyugati részének második legnagyobb gazdasága Nigéria után, illetve Európa, valamint az Egyesült Államok egyik legfontosabb térségbeli partnere.

A választási kampány fő témája a korrupció elleni küzdelem, valamint a fiatalok körében magas munkanélküliség volt.

Az országban 2010 decembere és 2011 márciusa között több mint 3000 ember halt meg összecsapásokban, amelyek amiatt törtek ki, hogy az akkori elnökválasztást követően az addig hivatalban lévő Gbagbo nem akarta elismerni választási vereségét Ouattarával szemben.

A 2020-as választást szintén összecsapások kísérték, amelyekben hivatalos adatok szerint 85-en vesztették életüket, az ellenzék szerint azonban a halálos áldozatok száma meghaladta a 200-at.

A Világbank adatai szerint 2023-ban az ország lakosságának több mint 39 százaléka élt a szegénységi küszöb alatt.

(MTI)