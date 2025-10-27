Külföld, Háború :: 2025. október 27. 18:18 ::

Két év után megszüntetik a rendkívüli állapotot Izrael déli részén

Jóváhagyta a hadsereg ajánlását Jiszráel Kac védelmi miniszter hétfőn Izraelben, és így 2023 októbere óta most először nem hosszabbítják meg a rendkívüli állapotot az ország déli részén, a hátországban. Az intézkedés október 28-tól lép életbe.

Az izraeli parlament, a kneszet pénzügyi bizottsága hétfőn jóváhagyta mintegy 1,2 milliárd sékel (közel 120 milliárd forint) átutalását az ország északi részének az újjáépítésére, ott a Hezbollah libanoni fegyveres szervezet támadásai okoztak jelentős károkat.

Az utóbbi napokban elhagyták a kórházakat a kétéves fogság után hazaengedett izraeli túszok, és hazaköltöztek otthonaikba, ahol megkezdik hosszabb rehabilitációs, visszailleszkedésüket szolgáló programjukat. Ünneplő izraeliek ezrei fogadták megszabadult honfitársaikat az utakon, az útjukba eső kereszteződéseknél.

Izraeli nyilvántartás szerint a Hamász még tizenhárom túsz holttestét nem adta vissza, noha a túszalku és a megkötött tűzszüneti megállapodás szerint a Gázai övezetből át kell adnia minden élő és halott foglyát Izraelnek. A Hamász a szaúd-arábiai as-Sark nevű hírcsatorna szerint azt közölte az egyezményekben közvetítő országokkal, hogy még hét-kilenc elhunyt túsz holttestét tudja kiemelni a romok közül a Gázai övezetben, és azokat majd átadja a Nemzetközi Vöröskeresztnek, de pontos időpontot nem adtak meg.

(MTI nyomán)