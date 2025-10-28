Kína és Japán együttműködésének fejlesztését és stabil, konstruktív kétoldalú kapcsolatok kiépítését szorgalmazta Vang Ji kínai külügyminiszter kedden japán hivatali kollégájával, Motegi Tosimicuval folytatott telefonbeszélgetésében a kínai állami média jelentése szerint, és abból az alkalomból, hogy a szigetországnak új kormánya van.
Vang szerint a két ország stratégiai partnerségében "egy új korszakhoz méltó" megújításra van szükség, és Kína kész folytatni a párbeszédet a kölcsönös előnyök alapján - áll a jelentésben.
"Peking következetes politikát folytat Japánnal szemben, és fontosnak tartja a politikai bizalom, valamint a két ország által közösen lefektetett alapelvek, köztük a Tajvannal kapcsolatos álláspont tiszteletben tartását" - mondta.
A kínai miniszter üdvözölte továbbá az új japán kormány "pozitív jelzéseit", és kifejezte abbéli reményét, hogy Tokió konstruktív módon közelíti meg a kétoldalú kapcsolatokat. "Bízunk abban, hogy az új kabinet jól indít a kapcsolatokban Kínával, és helyesen gombolja be az első gombot az ingén" - fogalmazott Vang.
Motegi Tosimicu elmondta, hogy Japán nem akar gazdaságilag "leválni" Kínáról, sőt, szeretné bővíteni az együttműködést, különösen a gazdasági és kereskedelmi területeken.
"A két ország felelőssége egyre csak nő a globális kérdések kezelésében, és Tokió célja a kiegyensúlyozott, pragmatikus együttműködés" - hangsúlyozta.
Várhatóan Hszi Csin-ping kínai elnök és Takaicsi Szanae új japán új miniszterelnök is részt vesz a pénteken kezdődő APEC-csúcstalálkozón Dél-Koreában.
(MTI)