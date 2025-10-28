Külföld :: 2025. október 28. 20:30 ::

A kínai külügyminiszter a kétoldalú kapcsolatok javítását szorgalmazta az új japán kormánynál

Kína és Japán együttműködésének fejlesztését és stabil, konstruktív kétoldalú kapcsolatok kiépítését szorgalmazta Vang Ji kínai külügyminiszter kedden japán hivatali kollégájával, Motegi Tosimicuval folytatott telefonbeszélgetésében a kínai állami média jelentése szerint, és abból az alkalomból, hogy a szigetországnak új kormánya van.

Vang szerint a két ország stratégiai partnerségében "egy új korszakhoz méltó" megújításra van szükség, és Kína kész folytatni a párbeszédet a kölcsönös előnyök alapján - áll a jelentésben.

"Peking következetes politikát folytat Japánnal szemben, és fontosnak tartja a politikai bizalom, valamint a két ország által közösen lefektetett alapelvek, köztük a Tajvannal kapcsolatos álláspont tiszteletben tartását" - mondta.

A kínai miniszter üdvözölte továbbá az új japán kormány "pozitív jelzéseit", és kifejezte abbéli reményét, hogy Tokió konstruktív módon közelíti meg a kétoldalú kapcsolatokat. "Bízunk abban, hogy az új kabinet jól indít a kapcsolatokban Kínával, és helyesen gombolja be az első gombot az ingén" - fogalmazott Vang.

Motegi Tosimicu elmondta, hogy Japán nem akar gazdaságilag "leválni" Kínáról, sőt, szeretné bővíteni az együttműködést, különösen a gazdasági és kereskedelmi területeken.

"A két ország felelőssége egyre csak nő a globális kérdések kezelésében, és Tokió célja a kiegyensúlyozott, pragmatikus együttműködés" - hangsúlyozta.

Várhatóan Hszi Csin-ping kínai elnök és Takaicsi Szanae új japán új miniszterelnök is részt vesz a pénteken kezdődő APEC-csúcstalálkozón Dél-Koreában.

(MTI)