31 százalékkal esett a Mercedes-Benz negyedéves profitja

A német Mercedes-Benz járműgyártó adózott eredménye 1,19 milliárd euró volt az idei harmadik negyedévben, 31 százalékkal kisebb az egy évvel korábbi 1,71 milliárd eurónál - áll a cég közleményében.

A korrigált csoportszintű kamat- és adófizetés előtti eredmény (EBIT) mintegy 2,1 milliárd euróra csökkent a negyedévben az egy évvel korábbi 2,5 milliárd euróról, amit az alacsonyabb értékesítési volumen, a vámok miatt megnövekedett költségek és a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulása okozott. Az adatot összesen 1,34 milliárd eurónyi különleges tétellel igazították ki, egyebek közt a németországi leépítések 876 millió eurós költségével.

Az autóipari részleg korrigált EBIT-je 1,14 milliárd euró volt, ami 5,6 százalékos éves szintű csökkenés.

Az autóeladások 23,74 milliárd eurót tettek ki, ami 7,3 százalékos visszaesést éves szinten. A legnagyobb árbevétel-csökkenés Kínában volt, ahol a negyedéves értékesítés 26,9 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest.

