Külföld, Háború :: 2025. október 29. 11:02 ::

Az amerikaiak nyolcszáz katonát vonnak ki Romániából

Az Egyesült Államok részben kivonja katonáit Romániából: a Mihail Kogălniceanu légibázison szolgáló amerikai egységek tervezett váltását leállítják, közölte a román védelmi minisztérium. A tárca szerint a lépés az amerikai haderő globális átszervezésének része, Romániában ugyanakkor továbbra is mintegy ezer amerikai katona marad állomásozni.



Fotó: Bumbleedee / Dreamstime.com

Románia és a NATO-szövetségesek hivatalosan is értesítést kaptak az Egyesült Államok európai katonai jelenlétének átalakításáról. Ennek részeként az USA megszünteti egy több kelet-európai országban szolgáló időszakos brigád rotációját, amelynek részei Romániában, a Fekete-tenger partján működő Mihail Kogălniceanu bázison is teljesítettek szolgálatot, írja a G4Media nyomán a Transtelex.

A lépés várható volt, értékelte a védelmi miniszter, ez az amerikai adminisztráció új prioritásainak eredménye, amelyekről már februárban jeleztek Washingtonból. A döntés hátterében az áll, hogy a NATO az elmúlt években önállóan is megerősítette jelenlétét a keleti szárnyon, így az Egyesült Államok most a globális erőegyensúly újraosztására készül.

A tárcavezető, Ionuț Moșteanu azt is közölte, hogy Romániában körülbelül kétezer amerikai katona szolgál, ebből nagyjából ezerhétszáz a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu bázison, mintegy kétszáz az Olt megyei Deveselun – ahol az Aegis Ashore rakétavédelmi rendszert üzemeltetik –, további száz pedig a Kolozs megyei aranyosgyéresi légibázison. A mostani átszervezés után körülbelül ezer fő marad az országban, akik továbbra is a NATO keleti szárnyának védelmét és a regionális biztonság fenntartását szolgálják.

Ionuț Moșteanu sajtótájékoztatón mondta el, hogy Románia folyamatos kapcsolatban áll az amerikai partnerrel, és a döntés nem érinti a kétoldalú stratégiai megállapodásokat. A tárca szerint az amerikai katonai jelenlét továbbra is „a térség biztonsági garanciájának” számít.

A mostani bejelentés egy hónapok óta formálódó amerikai stratégiai folyamat része. Tavasszal az NBC News számolt be először arról, hogy a Pentagon akár tízezer katona kivonását is mérlegeli Kelet-Európából, köztük Romániából. Akkor a román védelmi minisztérium azt közölte: Bukarest nem kapott hivatalos tájékoztatást, és a stratégiai partnerség változatlanul érvényben van.

Az ukrán Kyiv Post értesülései szerint az amerikai döntés nem érinti érdemben a régióban folyó hadműveleteket, a csökkentés „legfeljebb egy zászlóaljnyi erőt” jelent. A lap úgy tudja, a Trump-adminisztráció egyidejűleg megerősítette, hogy Lengyelországban nem csökken az amerikai katonai jelenlét, miközben a régióban több NATO-partnernek a saját védelmi kapacitásait kell bővítenie.