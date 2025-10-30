Külföld, Háború :: 2025. október 30. 10:07 ::

Kínától már nem merte követelni Trump, hogy hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával

Megállapodás született a Kínával folytatott vitában a ritkaföldfémek exportkorlátozásairól - mondta Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak. Közölte azt is, hogy a fentanillal összefüggésbe hozható kínai termékekre kivetett vámtarifákat azonnali hatállyal 20 százalékról 10 százalékra mérséklik, ami a teljes kínai importra kivetett átlagos vámtételt 57-ről 47 százalékra csökkenti.

Az amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtöki, dél-koreai találkozóját követően Trump az exportkorlátozásokról azt mondta, "az akadályokat elhárítottuk, és az egyezség egyelőre egy évre szól. Minden évben újratárgyaljuk". A megállapodás részleteit Trump nem ismertette, de hozzátette: "remélhetőleg a ‘ritkaföldfém’ szó egy időre eltűnik a szótárunkból."

Trump a Busanban tartott megbeszélés után közölte: Kína és az Egyesült Államok együtt kíván dolgozni az orosz–ukrán háború befejezésén. "Hosszasan beszéltünk róla. Együtt fogunk dolgozni, hogy lássuk, elérhetünk-e valamit" – mondta Trump a Washingtonba tartó repülőúton újságíróknak.

Trump elmondta azt is, hogy bár korábban felmerült, Kína olajimportjának esetleges csökkentése Oroszországból nem volt napirenden: "Nem igazán beszéltünk az olajról, inkább arról, hogyan lehetne a háborút lezárni" - fogalmazott.

Hszi Csin-ping kínai elnöknek a Xinhua hírügynökségnek adott nyilatkozata szerint a kínai és amerikai gazdasági, kereskedelmi csapatok "mélyreható tárgyalásokat folytattak, és konszenzusra jutottak a problémák megoldásának módjáról". Hszi hangsúlyozta, hogy a gazdasági együttműködésnek a kétoldalú kapcsolatok "stabilizátorának és motorjának" kell maradnia, nem pedig konfliktusforrásnak.

Trump a gépen adott tájékoztatásában megerősítette, hogy 2025 áprilisában hivatalos látogatásra Kínába utazik, amit Hszi Csin-ping amerikai látogatása követ majd. "Ő is eljön majd – Floridába, Palm Beachre vagy Washingtonba" – idézte a dpa az amerikai elnököt.

A pekingi külügyminisztérium közleménye szerint a felek rendszeres kapcsolattartásról kötöttek megállapodást.

(MTI)