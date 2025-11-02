Külföld :: 2025. november 2. 09:18 ::

"Fussatok, mindenkit leszúr!"

Két férfit tartóztattak le szombat este, miután több utast leszúrtak egy angliai vonaton. A cambridgeshire-i Huntingdonban megállított járatról tíz sebesültet szállítottak kórházba, kilencen közülük életveszélyes állapotban vannak – írja az Index.

November 1-jén, este fél 8 körül érkezett a bejelentés, hogy késsel támadtak utasokra a Doncasterből Londonba tartó vonaton. A járat menetrenden kívüli megállót iktatott be a cambridgeshire-i Huntingdonban, ahol fegyveres rendőrök két férfit tartóztattak le.

A támadás körülbelül tíz perccel azután kezdődött, hogy a vonat elhagyta Peterborought. A BBC szerint az egyik utas elmondta, hogy először azt hallotta: Fussatok, van itt valaki, aki mindenkit leszúr!

Eleinte halloween utáni tréfának hitte, de perceken belül meglátta a vérző utasokat. „Totális pánik volt” – mesélte az utas. A szemtanú szerint egy idősebb férfi próbált megvédeni egy fiatalabb lányt a támadótól, és ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett a fején és a nyakán. A körülötte lévő utasok kabátokkal próbálták elállítani a vérzést.

Egy másik utas elmondta, hogy egy véres karú férfi rohant végig a kocsiban, kiabálva, hogy „kés van náluk, fussatok”.

A helyszínre több mint 30 rendőr érkezett, és a fegyveres egységek két férfit tartóztattak le. Egy szemtanú szerint a rendőrök sokkolópisztollyal ártalmatlanították a nagykést tartó férfit a peronon.



A British Transport Police megerősítette, hogy egy ponton „Plato” kódot adtak ki, amely a terrorista támadásokra használt országos kódszó. Ezt később visszavonták, azonban a rendőrség „súlyos balesetet” jelentett be, és a terrorizmus elleni egységek is csatlakoztak a nyomozáshoz.

Természetesen az elkövetők kilétéről mély csend honol, sem a BBC, sem az Index nem szentelt neki különösebb figyelmet. Keir Starmer miniszterelnök „mélyen aggasztónak” nevezte az esetet. Shabana Mahmood, a kasmíri régióból származó belügyminiszter pedig jellemzően arra kérte az embereket, hogy "ne spekuláljanak az eset korai szakaszában".

Összesen tíz embert szállítottak kórházba, közülük kilencet életveszélyes sérülésekkel. Halálos áldozatról nem érkezett jelentés.

A késes támadás miatt a vasúthálózaton jelentős fennakadások várhatók vasárnap.

