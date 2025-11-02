Külföld :: 2025. november 2. 12:21 ::

Drónok repültek át egy katonai bázis felett Belgiumban

Két egymást követő estén drónok repültek át egy katonai bázis felett Belgiumban, az ügyben nyomozást indítottak - közölte Theo Francken védelmi miniszter vasárnap.

Péntek és szombat este jelentettek gyanús drónokat a Kleine-Brogel légibázis felett, az ország északkeleti részén.

Szombaton "nem egyszerű repülésről volt szó, hanem egyértelműen Kleine-Brogel ellen irányuló akcióról" - vélekedett Theo Francken az X közösségi oldalon, három "nagyobb típusú" és "nagyobb magasságban" haladó drónról szóló bejelentést említve.

"A rendőrség helikoptere és járőrkocsik üldözték a drónt, de elvesztették" szem elől - tette hozzá a belga védelmi miniszter.

"Szigorúan tilos drónokat reptetni katonai létesítmények felett. A védelmi minisztériumnak mindent meg kell tennie, hogy lelője ezeket a drónokat" - hangsúlyozta Theo Francken.

Október elején már repültek azonosítatlan drónok a német határ közelében található belga Elsenborn katonai tábor felett. A légi eszközök Hollandia felől repültek Németország irányába. Az elsenborni katonai bázis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora, ahol lövészgyakorlatokat tartanak és drónteszteket végeznek egy 28 négyzetkilométeres terepen.

(MTI)