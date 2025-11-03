Külföld, LMBTQP+ :: 2025. november 3. 22:01 ::

Buzibárok elleni támadásra készült Ali és Mahmoud Michiganben

Terrorcselekmény kitervelése miatt eljárás indult Michigan államban két férfi ellen, akik a hatóságok szerint nagy tűzerejű fegyverek beszerzése után fegyveres támadásra készültek Detroit külvárosában, és buzibárokat szemeltek ki lehetséges célpontokként - közölte hétfőn az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).

A vádemelési javaslat szerint Momed Alit és Majed Mahmoudot az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet szélsőséges ideológiája inspirálta a támadás elkövetésére. Az illetékes szövetségi bíróságon bemutatott, 72 oldalas iratban egy kiskorút is megemlítenek, aki a gyanú szerint aktívan részt vett a merénylet megtervezésében.

🚨 BREAKING: Suspects identified in alleged Dearborn, Michigan, terror plot; Mohmed Ali and Majed Mahmoud accused of stockpiling weapons for ISIS-inspired attack, according to FBI affidavit pic.twitter.com/5HWD4oQ2UD November 3, 2025

A fiatal férfiakat az FBI ügynökei hetekig megfigyelés alatt tartották, és titkosított online csevegéseikhez is hozzáfértek. A fiatalok beszélgetéseikben többször említették a "pumpkin" (úritök) szót, ami a nyomozók szerint egy Halloween idejére tervezett támadás kódneve lehetett.

A hatóságok szerint Ali és Mahmoud fegyverek beszerzésével és birtoklásával vádolhatók terrorcselekmény előkészítése céljával. A hatóságok közlése szerint Mahmoud nemrég több mint 1600 darab, AR-15 típusú félautomata gépfegyverhez használható lőszert vásárolt, és társával rendszeresen gyakorolt lőtereken.

A két férfit pénteken vették őrizetbe, és hétfő délután álltak először bíróság elé.

Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter az X közösségi oldalon kijelentette: "Amerikai hőseink megakadályoztak egy terrortámadást".

Mahmoud védőügyvédje nem kívánt nyilatkozni, Ali ügyvédje pedig kijelentette, hogy a vádak "hisztérián és félelemkeltésen" alapulnak.

Ez már a második olyan ügy Detroitban és környékén az idén, amelyet az Iszlám Állam ihletett. Májusban az FBI őrizetbe vett egy férfit, aki hónapokon át tervezett egy amerikai katonai bázis elleni támadást a közeli Warrenben. Az illető, Ammar Said, tagadta bűnösségét és még mindig előzetes letartóztatásban van.

(MTI nyomán)