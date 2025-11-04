Külföld :: 2025. november 4. 10:21 ::

Újabb afgánszállítmányokkal színesítik "Német"országot

Elindult Pakisztánból a negyedik olyan afgánokból álló csoport, akiknek korábban jóváhagyták a letelepedését Németországban - jelentette kedden a dpa német hírügynökség.

Az átszállítás a "különösen veszélyeztetett afgánok", többek között volt helyi alkalmazottak, emberi jogi aktivisták és más védelemre jogosultak németországi befogadási programjának része. Sok afgán család hónapok vagy évek óta Iszlámábádban rekedt, várva a távozás lehetőségét.

Németország koalíciós kormánya májusban felfüggesztette a különösen veszélyeztetett afgánok áttelepítési programját. A program kiterjedt a német intézmények korábbi afganisztáni alkalmazottaira, rokonaikra és más, a tálibok üldözésétől tartó emberekre, például ügyvédekre és újságírókra. A felfüggesztés ellenére többen továbbra is megkapják a beutazási vízumot, miután a bíróság Németországban nekik adott igazat, és kötelezte a kormányt, hogy adja ki a beutazási engedélyeket azoknak, akik korábban megkapták az ehhez szükséges jóváhagyást. A német kormány szerint mintegy 1900 afgán, akiknek belépését jóváhagyták vagy elfogadták, továbbra is Pakisztánban tartózkodik.

A legutóbbi választást követően létrejött kormánykoalíciós megállapodásban a német kormánypártok azt ígérték, hogy véget vetnek az önkéntes szövetségi befogadási programoknak, és nem vezetnek be újabbakat.

(MTI nyomán)